Quotidiano di Gela

Giovanni Indovina

Giovanni Indovina

Prima tappa regionale skeet, Matteo D’Amico conquista il gradino più alto del podio

12 maggio 2026 19:29

Serie D, retrocedono Messina e Acireale: Nissa e Reggina superano il primo turno playoff

11 maggio 2026 12:45

Ecorigen, l’ultimo atto sorride alla Pallavolo Zafferana: giallorosse ko per 3-0

11 maggio 2026 12:15

Giovanile Gela a Modena per un weekend di crescita e aggregazione

11 maggio 2026 11:45

Esulta il pubblico del PalaLivatino: l’Ecoplast Volley centra la promozione in Serie B

09 maggio 2026 20:15

Zafferana-Ecorigen, Salvestrini: “Vogliamo chiudere al meglio questo campionato”

09 maggio 2026 12:00

Ecoplast Volley, domani alle 18 il primo match point per la Serie B

08 maggio 2026 21:10

Raissa Fraglica, il sogno mondiale passa anche dal sostegno della città

08 maggio 2026 15:15

Primo turno playoff, il Gela Basket chiude la serie sul 2-0: Milazzo ko per 85-63

06 maggio 2026 22:16

Gela Basket senza problemi nella prima dei playoff, 111-48 contro Milazzo

03 maggio 2026 21:58

Ecorigen irriconoscibile, troppo Melilli al PalaLivatino: sfuma l’obiettivo playoff

02 maggio 2026 19:47

Verso Gelbison-Gela, Nassi: "Ferrigno parte con la squadra"

02 maggio 2026 15:15

Ecorigen-Melilli, La Rosa: “La partita di oggi vale un’intera stagione”

02 maggio 2026 13:00

Ecorigen, tris giallorosso al PalaLivatino: Bronte ko per 3-0

27 aprile 2026 08:30

Gela-Vibonese, a Siino risponde Sasanelli: al Presti termina 1-1

26 aprile 2026 14:55

Atletica Gela, velocisti a Marsala con un nastrino nero in memoria di Franco Gallo

26 aprile 2026 13:30

Finale playoff, il primo round è rossonero: l’Ecoplast sconfigge al tie-break la Don Orione

26 aprile 2026 08:30

Gela, atto conclusivo in casa: al “Presti” arriva la Vibonese

25 aprile 2026 13:15

Misiti ricorda Gallo: “È difficile accettare che la tua voce si sia fermata così presto”

25 aprile 2026 09:30

Young Runner Gela, chiamata dalla Serie B per quattro atlete locali

24 aprile 2026 21:40

Compagnia Antidoto, cala il sipario: "Ma che domenica" chiude la stagione

24 aprile 2026 13:30

Trofeo Trinacria, il gelese Luigi Vella chiude alla terza posizione

24 aprile 2026 13:13

Misiti: "Col tempo le cose si sistemeranno, il Gela non può perdere la Serie D"

21 aprile 2026 22:15

Under 15, il Gela vince la finale playoff nel segno di Prados e Runza

20 aprile 2026 14:30

Il Gela Basket chiude la Poule Promozione con una vittoria: Milazzo surclassato per 92-44

20 aprile 2026 09:00

Gela scialbo nettamente battuto a Favara, 3-1: gol della bandiera di Giuliano

19 aprile 2026 17:45

Gela, il campo come risposta: a Favara per ritrovare certezze

18 aprile 2026 12:45

Serie B2, Ecorigen in cerca del colpaccio fra le mura della capolista Orlandina

18 aprile 2026 10:45

“Coloriamo l’Area Urbana 2”, l’iniziativa unisce la città

13 aprile 2026 16:00

ASD Acrobatic Group, quattordici medaglie conquistate ai Campionati Individuali

13 aprile 2026 13:00

Nuova Città Gela batte Volley Valley: 3-2 e tante emozioni

12 aprile 2026 21:19

Un Gela eroico ferma sullo 0-0 la Reggina

12 aprile 2026 14:50

L’Ecoplast raccoglie la diciannovesima vittoria del suo campionato e blinda il primato

12 aprile 2026 09:00

Gela Basket, successo a Torrenova: assenti i fratelli Caiola

11 aprile 2026 21:17

Ecorigen-Volley Valley, Bonaccorso: "E' necessaria una prestazione di alto livello"

11 aprile 2026 17:30

Gela-Reggina, biancazzurri tra emergenza e orgoglio

11 aprile 2026 12:30

Ecoplast-Pozzallo, Blanco: "Dobbiamo dare seguito al nostro percorso"

11 aprile 2026 10:00

Gela Basket: "La posizione dei fratelli Caiola resta in standby"

10 aprile 2026 14:30

Sport e cittadinanza attiva: l’Ecorigen aderisce a “ColoriAMO l’area urbana 2”

09 aprile 2026 16:05

Gela-Reggina, biancazzurri in emergenza

08 aprile 2026 13:00

Le sliding doors di Di Gaetano: “Sono stato vicino al Gela, avevamo anche l’accordo”

04 aprile 2026 13:00

Gymnastics Club, mamme e papà si mettono in gioco: gioia e divertimento per la “giornata dei genitori”

04 aprile 2026 12:18

La Nissa vince di misura e mantiene il primato: Gela sconfitto 1-0

02 aprile 2026 18:39

Italia fuori dai Mondiali, la rabbia dei cittadini: “Il calcio italiano rispecchia la politica”

02 aprile 2026 17:00

Ecoplast, primo trofeo in bacheca: conquistata la Coppa Sicilia

01 aprile 2026 20:54

Nissa-Gela, domani al "Tomaselli" il secondo round del derby

01 aprile 2026 16:30

Nissa-Gela, Giovannone: “Dispiace per il divieto di trasferta, Gela è nel mio cuore”

30 marzo 2026 19:00

Prima Categoria, manita del Real Gela sul Don Bosco: i locali centrano la salvezza aritmetica

29 marzo 2026 19:23

Gela-Paternò 2-1, Bollino e Maltese stendono gli etnei

29 marzo 2026 16:25

Serie B2, l’Ecorigen supera l’esame Volley Palermo e si avvicina al primato

28 marzo 2026 20:30

Ecoplast, tris dei locali contro Paternò: i rossoneri proiettano la mente verso la finale di Coppa

28 marzo 2026 19:59

Gela Basket, i biancazzurri regolano il CUS Palermo nel segno di Hajrovic

28 marzo 2026 19:45

Gela, arriva al “Presti” il fanalino di coda Paternò

28 marzo 2026 12:30

Pallavolo femminile, il Volley Gela ospita le Final Four Under 18

28 marzo 2026 11:00

Gela Basket a Palermo per ritrovare il sorriso lontano dal PalaLivatino

28 marzo 2026 10:00

Serie C, Ecoplast Volley a caccia della vittoria numero diciotto

28 marzo 2026 09:00

Serie B2, Ecorigen a Palermo per alimentare il sogno B1

27 marzo 2026 11:30

Infantino tesse le lodi di Misiti: “Ha risollevato il Gela in un momento delicato”

26 marzo 2026 11:00

Girone I, la Reggina è ancora viva: Igea Virtus battuta a domicilio

25 marzo 2026 17:01

Gela Basket, Gaspare Caiola: "Abbiamo perso fiducia e continuità"

25 marzo 2026 09:30

Gela, sorride la formazione Juniores: Acireale battuto a domicilio

23 marzo 2026 09:00

Campionati italiani di Ancona, poker di ori per Salvo Bianca

23 marzo 2026 07:30

Il Gela Basket ritrova la via del successo: Virtus Trapani superata agevolmente dai locali

23 marzo 2026 07:00

L’Ecorigen riscatta il ko dell’andata: tris giallorosso contro il Crotone

23 marzo 2026 06:00

Gela, persiste il digiuno dai tre punti: biancazzurri ko in casa del Sambiase

22 marzo 2026 15:00

Gela Basket-Virtus Trapani, Paglia: "Le due sconfitte consecutive ci hanno unito"

21 marzo 2026 20:00

Ecorigen-Crotone, Curti: "Siamo più mature e consapevoli rispetto all'andata"

21 marzo 2026 18:00

Sambiase-Gela, Misiti: "Sbuttoni è rientrato in gruppo. Aperi? Non ha ancora recuperato"

21 marzo 2026 13:15

Verso Ecoplast-Messina, Caci: “Gara da non sottovalutare"

20 marzo 2026 13:15

Atletica, Tilaro ai Campionati italiani FISDIR di Ancona per un ruolo da protagonista

20 marzo 2026 09:00

Gela, Vittoria: "Annunceremo a breve un importante ingresso in società"

17 marzo 2026 17:31

Gela Basket ancora ko: la Dierre supera i biancazzurri per 85-80

15 marzo 2026 20:54

Gela-Milazzo 1-1, non basta l'eurogol di Cangemi: Curiale la pareggia nel finale

15 marzo 2026 16:06

Ecorigen, tris giallorosso oltre lo stretto: Franco Tigano sconfitta 3-0

14 marzo 2026 21:25

Dierre-Gela Basket, Di Buono: “Domani vedremo di che pasta siamo fatti”

14 marzo 2026 18:00

Serie C, l’Ecoplast torna in campo: rossoneri impegnati a Ragalna

14 marzo 2026 17:30

Gela-Milazzo, Misiti: “Le prossime partite in casa saranno delle finali”

14 marzo 2026 13:15

Ecorigen di scena a Palmi: giallorosse a caccia di altri tre punti

14 marzo 2026 12:15

Ideal Gela, Trainito: “Vogliamo regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”

12 marzo 2026 15:27

Arriva la penalizzazione per il Gela, "ritardi nei pagamenti a un calciatore"

11 marzo 2026 18:21

Serie D, Nuova Igea Virtus penalizzata di cinque punti in classifica

10 marzo 2026 16:12

Nuova Città Gela vince ancora, 3-0 alla Lory Volley

08 marzo 2026 22:15

Maratonina, festa dello sport e dell'atletica alle Mura: vincono Cugnata e Agnello

08 marzo 2026 14:25

Serie B2, l’Ecorigen riceve la visita della Lory Volley per rincorrere il primato

08 marzo 2026 09:08

Il Gela Basket esce inaspettatamente sconfitto dal match contro gli Svincolati Milazzo

07 marzo 2026 21:03

Le Mura Timoleontee accolgono la dodicesima edizione della Maratonina di Gela

07 marzo 2026 18:49

Gela, ufficiale la risoluzione del contratto con Gigante: l’esterno volerà in Serie C

06 marzo 2026 17:57

Gela, ricominciati gli allenamenti in vista della volata finale

05 marzo 2026 12:15

Salvo Bianca, quattro specialità per un obiettivo: arricchire il proprio medagliere

04 marzo 2026 12:45

Boxe, Tiziano Rapicavoli è il campione regionale under 15

03 marzo 2026 16:30

Crisi Gela, Di Stefano: “Non lasceremo sola la squadra”

03 marzo 2026 13:28

Tensioni in casa Gela, società: "Non risultano gravi problematiche, pronti a confronto interno"

02 marzo 2026 18:37

L'Enna travolge un evanescente Gela: i gialloverdi si impongono per 6-1

01 marzo 2026 14:56

Ecoplast Volley in trasferta a Catania per il quindicesimo sorriso stagionale

28 febbraio 2026 18:30

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Gela Basket: arriva la Nova Capo d'Orlando

28 febbraio 2026 17:45

Alus Volley-Ecorigen, La Rosa: "Gara meno semplice di quanto possa sembrare"

28 febbraio 2026 13:00

Serie D, Gela in trasferta ad Enna per chiudere la pratica salvezza

28 febbraio 2026 12:15

Gela, Misiti: “Veniamo da un momento positivo, il pareggio ci ha dato la giusta carica”

27 febbraio 2026 16:39

Gela, Maltese: "Rammaricati perché la stagione poteva andare diversamente"

26 febbraio 2026 17:00

Gela, emergenza in difesa contro l’Enna

25 febbraio 2026 12:15

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