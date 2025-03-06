Giovanni Indovina

Prima tappa regionale skeet, Matteo D’Amico conquista il gradino più alto del podio
12 maggio 2026 19:29
Serie D, retrocedono Messina e Acireale: Nissa e Reggina superano il primo turno playoff
11 maggio 2026 12:45
Ecorigen, l’ultimo atto sorride alla Pallavolo Zafferana: giallorosse ko per 3-0
11 maggio 2026 12:15
Giovanile Gela a Modena per un weekend di crescita e aggregazione
11 maggio 2026 11:45
Esulta il pubblico del PalaLivatino: l’Ecoplast Volley centra la promozione in Serie B
09 maggio 2026 20:15
Zafferana-Ecorigen, Salvestrini: “Vogliamo chiudere al meglio questo campionato”
09 maggio 2026 12:00
Ecoplast Volley, domani alle 18 il primo match point per la Serie B
08 maggio 2026 21:10
Raissa Fraglica, il sogno mondiale passa anche dal sostegno della città
08 maggio 2026 15:15
Primo turno playoff, il Gela Basket chiude la serie sul 2-0: Milazzo ko per 85-63
06 maggio 2026 22:16
Gela Basket senza problemi nella prima dei playoff, 111-48 contro Milazzo
03 maggio 2026 21:58
Ecorigen irriconoscibile, troppo Melilli al PalaLivatino: sfuma l’obiettivo playoff
02 maggio 2026 19:47
Verso Gelbison-Gela, Nassi: "Ferrigno parte con la squadra"
02 maggio 2026 15:15
Ecorigen-Melilli, La Rosa: “La partita di oggi vale un’intera stagione”
02 maggio 2026 13:00
Ecorigen, tris giallorosso al PalaLivatino: Bronte ko per 3-0
27 aprile 2026 08:30
Gela-Vibonese, a Siino risponde Sasanelli: al Presti termina 1-1
26 aprile 2026 14:55
Atletica Gela, velocisti a Marsala con un nastrino nero in memoria di Franco Gallo
26 aprile 2026 13:30
Finale playoff, il primo round è rossonero: l’Ecoplast sconfigge al tie-break la Don Orione
26 aprile 2026 08:30
Gela, atto conclusivo in casa: al “Presti” arriva la Vibonese
25 aprile 2026 13:15
Misiti ricorda Gallo: “È difficile accettare che la tua voce si sia fermata così presto”
25 aprile 2026 09:30
Young Runner Gela, chiamata dalla Serie B per quattro atlete locali
24 aprile 2026 21:40
Compagnia Antidoto, cala il sipario: "Ma che domenica" chiude la stagione
24 aprile 2026 13:30
Trofeo Trinacria, il gelese Luigi Vella chiude alla terza posizione
24 aprile 2026 13:13
Misiti: "Col tempo le cose si sistemeranno, il Gela non può perdere la Serie D"
21 aprile 2026 22:15
Under 15, il Gela vince la finale playoff nel segno di Prados e Runza
20 aprile 2026 14:30
Il Gela Basket chiude la Poule Promozione con una vittoria: Milazzo surclassato per 92-44
20 aprile 2026 09:00
Gela scialbo nettamente battuto a Favara, 3-1: gol della bandiera di Giuliano
19 aprile 2026 17:45
Gela, il campo come risposta: a Favara per ritrovare certezze
18 aprile 2026 12:45
Serie B2, Ecorigen in cerca del colpaccio fra le mura della capolista Orlandina
18 aprile 2026 10:45
“Coloriamo l’Area Urbana 2”, l’iniziativa unisce la città
13 aprile 2026 16:00
ASD Acrobatic Group, quattordici medaglie conquistate ai Campionati Individuali
13 aprile 2026 13:00
Nuova Città Gela batte Volley Valley: 3-2 e tante emozioni
12 aprile 2026 21:19
Un Gela eroico ferma sullo 0-0 la Reggina
12 aprile 2026 14:50
L’Ecoplast raccoglie la diciannovesima vittoria del suo campionato e blinda il primato
12 aprile 2026 09:00
Gela Basket, successo a Torrenova: assenti i fratelli Caiola
11 aprile 2026 21:17
Ecorigen-Volley Valley, Bonaccorso: "E' necessaria una prestazione di alto livello"
11 aprile 2026 17:30
Gela-Reggina, biancazzurri tra emergenza e orgoglio
11 aprile 2026 12:30
Ecoplast-Pozzallo, Blanco: "Dobbiamo dare seguito al nostro percorso"
11 aprile 2026 10:00
Gela Basket: "La posizione dei fratelli Caiola resta in standby"
10 aprile 2026 14:30
Sport e cittadinanza attiva: l’Ecorigen aderisce a “ColoriAMO l’area urbana 2”
09 aprile 2026 16:05
Gela-Reggina, biancazzurri in emergenza
08 aprile 2026 13:00
Le sliding doors di Di Gaetano: “Sono stato vicino al Gela, avevamo anche l’accordo”
04 aprile 2026 13:00
Gymnastics Club, mamme e papà si mettono in gioco: gioia e divertimento per la “giornata dei genitori”
04 aprile 2026 12:18
La Nissa vince di misura e mantiene il primato: Gela sconfitto 1-0
02 aprile 2026 18:39
Italia fuori dai Mondiali, la rabbia dei cittadini: “Il calcio italiano rispecchia la politica”
02 aprile 2026 17:00
Ecoplast, primo trofeo in bacheca: conquistata la Coppa Sicilia
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Nissa-Gela, domani al "Tomaselli" il secondo round del derby
01 aprile 2026 16:30
Nissa-Gela, Giovannone: “Dispiace per il divieto di trasferta, Gela è nel mio cuore”
30 marzo 2026 19:00
Prima Categoria, manita del Real Gela sul Don Bosco: i locali centrano la salvezza aritmetica
29 marzo 2026 19:23
Gela-Paternò 2-1, Bollino e Maltese stendono gli etnei
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Serie B2, l’Ecorigen supera l’esame Volley Palermo e si avvicina al primato
28 marzo 2026 20:30
Ecoplast, tris dei locali contro Paternò: i rossoneri proiettano la mente verso la finale di Coppa
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Gela Basket, i biancazzurri regolano il CUS Palermo nel segno di Hajrovic
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Gela, arriva al “Presti” il fanalino di coda Paternò
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Infantino tesse le lodi di Misiti: “Ha risollevato il Gela in un momento delicato”
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Girone I, la Reggina è ancora viva: Igea Virtus battuta a domicilio
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Il Gela Basket ritrova la via del successo: Virtus Trapani superata agevolmente dai locali
23 marzo 2026 07:00
L’Ecorigen riscatta il ko dell’andata: tris giallorosso contro il Crotone
23 marzo 2026 06:00
Gela, persiste il digiuno dai tre punti: biancazzurri ko in casa del Sambiase
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Gela Basket-Virtus Trapani, Paglia: "Le due sconfitte consecutive ci hanno unito"
21 marzo 2026 20:00
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21 marzo 2026 18:00
Sambiase-Gela, Misiti: "Sbuttoni è rientrato in gruppo. Aperi? Non ha ancora recuperato"
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Verso Ecoplast-Messina, Caci: “Gara da non sottovalutare"
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Gela, Vittoria: "Annunceremo a breve un importante ingresso in società"
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Gela Basket ancora ko: la Dierre supera i biancazzurri per 85-80
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Ecorigen, tris giallorosso oltre lo stretto: Franco Tigano sconfitta 3-0
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Dierre-Gela Basket, Di Buono: “Domani vedremo di che pasta siamo fatti”
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Serie C, l’Ecoplast torna in campo: rossoneri impegnati a Ragalna
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Gela-Milazzo, Misiti: “Le prossime partite in casa saranno delle finali”
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Ecorigen di scena a Palmi: giallorosse a caccia di altri tre punti
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Ideal Gela, Trainito: “Vogliamo regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”
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Arriva la penalizzazione per il Gela, "ritardi nei pagamenti a un calciatore"
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Serie D, Nuova Igea Virtus penalizzata di cinque punti in classifica
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Nuova Città Gela vince ancora, 3-0 alla Lory Volley
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Maratonina, festa dello sport e dell'atletica alle Mura: vincono Cugnata e Agnello
08 marzo 2026 14:25
Serie B2, l’Ecorigen riceve la visita della Lory Volley per rincorrere il primato
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Il Gela Basket esce inaspettatamente sconfitto dal match contro gli Svincolati Milazzo
07 marzo 2026 21:03
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Crisi Gela, Di Stefano: “Non lasceremo sola la squadra”
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Tensioni in casa Gela, società: "Non risultano gravi problematiche, pronti a confronto interno"
02 marzo 2026 18:37
L'Enna travolge un evanescente Gela: i gialloverdi si impongono per 6-1
01 marzo 2026 14:56
Ecoplast Volley in trasferta a Catania per il quindicesimo sorriso stagionale
28 febbraio 2026 18:30
Secondo impegno casalingo consecutivo per il Gela Basket: arriva la Nova Capo d'Orlando
28 febbraio 2026 17:45
Alus Volley-Ecorigen, La Rosa: "Gara meno semplice di quanto possa sembrare"
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Serie D, Gela in trasferta ad Enna per chiudere la pratica salvezza
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Gela, Misiti: “Veniamo da un momento positivo, il pareggio ci ha dato la giusta carica”
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Gela, Maltese: "Rammaricati perché la stagione poteva andare diversamente"
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Gela, emergenza in difesa contro l’Enna
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