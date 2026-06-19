Gela calcio, è ufficiale: Melfa rinuncia, "non ci sono più le condizioni"
Salta la trattativa
Gela. Attraverso un post sui suoi canali social, Maurizio Melfa rende noto che la trattativa per rilevare il Gela Calcio è ufficialmente saltata. Di seguito il comunicato pubblicato dallo stesso Melfa. “Ho incontrato stamane Toti Vittoria alla presenza di figura terza autorevole. In aggiunta ai precedenti accordi e per salvare il Gela Calcio, rispetto al grosso deficit esistente ho ribadito l’accollo dei debiti sportivi e verso fornitori (da assoggettare per forza di cose a transazione, comunque molto vantaggiosa per i creditori rispetto allo spettro del fallimento) e persino dei debiti tributari. Più di questo non saprei cosa fare. Mi ha risposto che non ha fiducia e che dovrebbe entrare nella nuova società, cosa assolutamente impossibile. Con dispiacere devo prendere atto che la trattativa é definitivamente saltata”, indica Melfa.