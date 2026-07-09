Bagnante disperso in mare, usato drone per ricerche: sindaco, "attivato piano provinciale"

Ricerche ancora in corso

Gela. Proseguono le ricerche dell'uomo disperso in mare, ormai da ieri. In giornata, è stato usato anche un drone dei vigili del fuoco. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che la prefettura di Caltanissetta ha disposto l’attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Proseguono quindi senza sosta le operazioni di ricerca di Anselmo Perna, coordinate dalle autorità competenti con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto, della protezione civile e delle associazioni di volontariato impegnate nelle attività di ricerca. "A nome dell’intera comunità gelese desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che, con professionalità, dedizione e spirito di servizio, stanno operando incessantemente, mettendo in campo ogni risorsa disponibile per il ritrovamento del nostro concittadino. Rivolgo un accorato appello a tutta la cittadinanza affinché contribuisca alla massima diffusione della notizia e segnali tempestivamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi informazione che possa risultare utile alle ricerche. Chiunque ritenga di aver visto il signor Perna o sia in possesso di elementi utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, evitando iniziative autonome che potrebbero intralciare le operazioni coordinate. In questo momento di apprensione, l’intera città si stringe attorno ai familiari del signor Perna, ai quali l’amministrazione comunale rinnova la propria vicinanza e il proprio sostegno, con l’auspicio che il contributo di tutti possa consentire di ritrovarlo al più presto", dice il sindaco Terenziano Di Stefano.