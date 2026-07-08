Maturità da record al liceo Classico Eschilo: nella 3ª B ben 16 studenti su 19 diplomati con 100/100

Una classe d'eccellenza quella del liceo Classico Eschilo di Gela: sedici maturandi su diciannove hanno concluso l'Esame di Stato con il massimo dei voti, quattro dei quali con la lode.

Gela. Una classe da primato, capace di trasformare l'Esame di Stato in una straordinaria collezione di eccellenze. La 3ª B del liceo Classico Eschilo di Gela ha fatto registrare un risultato che difficilmente passerà inosservato: ben 16 studenti su 19 hanno conseguito il diploma con il voto di 100/100, quattro dei quali impreziosito dalla lode.

Un dato che rappresenta una sorta di record per la città e che si inserisce in un'annata particolarmente positiva per gli istituti superiori gelesi, dove non sono mancate le eccellenze. La 3ª B del Classico, però, si distingue per l'altissima percentuale di diplomati con il massimo dei voti, segno di un percorso scolastico affrontato con impegno, costanza e determinazione.

Un risultato che premia non solo gli studenti, ma anche il lavoro svolto dai docenti e dalla scuola, che ha accompagnato i maturandi lungo il loro percorso di crescita culturale e personale fino al traguardo della maturità.

Ecco l'elenco degli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti: