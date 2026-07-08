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Maturità da record al liceo Classico Eschilo: nella 3ª B ben 16 studenti su 19 diplomati con 100/100

Una classe d'eccellenza quella del liceo Classico Eschilo di Gela: sedici maturandi su diciannove hanno concluso l'Esame di Stato con il massimo dei voti, quattro dei quali con la lode.

A cura di Redazione Redazione
08 luglio 2026 12:55
Maturità da record al liceo Classico Eschilo: nella 3ª B ben 16 studenti su 19 diplomati con 100/100 -
Attualità
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Gela. Una classe da primato, capace di trasformare l'Esame di Stato in una straordinaria collezione di eccellenze. La 3ª B del liceo Classico Eschilo di Gela ha fatto registrare un risultato che difficilmente passerà inosservato: ben 16 studenti su 19 hanno conseguito il diploma con il voto di 100/100, quattro dei quali impreziosito dalla lode.

Un dato che rappresenta una sorta di record per la città e che si inserisce in un'annata particolarmente positiva per gli istituti superiori gelesi, dove non sono mancate le eccellenze. La 3ª B del Classico, però, si distingue per l'altissima percentuale di diplomati con il massimo dei voti, segno di un percorso scolastico affrontato con impegno, costanza e determinazione.

Un risultato che premia non solo gli studenti, ma anche il lavoro svolto dai docenti e dalla scuola, che ha accompagnato i maturandi lungo il loro percorso di crescita culturale e personale fino al traguardo della maturità.

Ecco l'elenco degli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti:

  • Ludovica Aliotta – 100/100

  • Anastasia Caserta – 100/100

  • Matilde Catalano – 100/100

  • Giovanni Cocchiaro – 100/100

  • Francesca Coniglio – 100/100

  • Sofia Di Buono – 100/100 e lode

  • Leila Famà – 100/100

  • Eleonora Legname – 100/100 e lode

  • Alessia Lo Curto – 100/100

  • Matteo Mammano – 100/100

  • Sara Mammano – 100/100 e lode

  • Beatrice Moca – 100/100

  • Andrea Occhipinti – 100/100 e lode

  • Carla Oresti – 100/100

  • Flavia Sammartino – 100/100

  • Matilde Tallarita – 100/100

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