Via Francigena Fabaria, danneggiato il punto di sosta a Manfria

La struttura per la sosta, a pochi passi dal mare, è una di quelle realizzate lungo il cammino della via Francigena Fabaria

Gela. A un anno circa dalla piena attivazione, lungo uno dei tratti principali della via Francigena Fabaria, percorsa da camminanti appassionati di natura e biodiversità, il punto realizzato a Manfria, quasi a ridosso della torre, presenta già danneggiamenti. Le vetrate della piccola struttura destinata alla sosta dei camminanti sono state infrante. La vegetazione spontanea è piuttosto alta e c'è chi lascia rifiuti proprio nell'area. La struttura per la sosta, a pochi passi dal mare, è una di quelle realizzate lungo il cammino. Un'altra, analoga, è stata collocata nella zona di Montelungo. È un progetto sostenuto con fondi europei a supporto della biodiversità che si inserisce in uno dei cammini più importanti in Sicilia.