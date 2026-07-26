Dopo quarantacinque anni, di nuovo insieme gli studenti della V B geometri: con loro il prof Scibona

C'erano i vecchi compagni e la guida speciale, il professore Aldo Scibona

Gela. Una splendida cena nel centro storico cittadino per festeggiare 45 anni di quella che fu la V B geometri (classe 1981). La complicità adolescenziale non è svanita, con i vecchi compagni e la guida speciale del professore Aldo Scibona. All'appello hanno risposto Rocco Caccamo, Giuseppe Mgliore, Mario Argetta, Giovanni Russotto, Massimo Cassarà, Guido Cirignotta, Salvo Puleo, Piero D’Aleo, Paolo Licata, Giuseppe Amato, Gaetano Russo e il professore Aldo Scibona.