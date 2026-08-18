Ancora coltellate, sedicenne trasferito in ospedale: ferito durante una lite familiare
Sarebbe stato accoltellato nel corso di una lite, in famiglia
A cura di Redazione
18 agosto 2026 02:46
Gela. Non si ferma la scia di ferimenti con armi da taglio. Nelle scorse ore, il quarto episodio in appena due settimane. È ancora un giovanissimo ad avere avuto la peggio. Un sedicenne, infatti, è stato trasferito in ospedale per ferite da taglio. Sarebbe stato accoltellato nel corso di una lite, in famiglia. Le sue condizioni vengono monitorate. I fatti si sono verificati tra le strade del quartiere Sant'Ippolito, dove sono arrivate le forze dell'ordine.