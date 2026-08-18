Ancora coltellate, sedicenne trasferito in ospedale: ferito durante una lite familiare

Sarebbe stato accoltellato nel corso di una lite, in famiglia

Gela. Non si ferma la scia di ferimenti con armi da taglio. Nelle scorse ore, il quarto episodio in appena due settimane. È ancora un giovanissimo ad avere avuto la peggio. Un sedicenne, infatti, è stato trasferito in ospedale per ferite da taglio. Sarebbe stato accoltellato nel corso di una lite, in famiglia. Le sue condizioni vengono monitorate. I fatti si sono verificati tra le strade del quartiere Sant'Ippolito, dove sono arrivate le forze dell'ordine.