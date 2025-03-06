Quotidiano di Gela

Redazione

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A Palermo dialogo e diplomazia alla “Settimana Europea”, un confronto sulla pace in Ucraina / Video

15 maggio 2026 20:18

Razza “L’autonomia va riscritta dentro l’Unione Europea, serve una nuova stagione costituente”

15 maggio 2026 18:23

Cina, nel 2025 l’uso urbano dell’acqua rigenerata supera 22 mld di metri cubi

15 maggio 2026 18:05

Donna morta nella sua abitazione, trovata priva di vita dai soccorritori

15 maggio 2026 17:43

Darderi ko a Roma, è Ruud il primo finalista

15 maggio 2026 17:00

Salario minimo, Schlein “Ci batteremo in Parlamento”

15 maggio 2026 16:20

Gruppo FS, a Torino presentato il libro “Viaggiare con leggerezza”

15 maggio 2026 16:20

Fao, Lollobrigida “Martina miglior candidato europeo, giochiamo uniti”

15 maggio 2026 16:05

Cina, nel primo trimestre in aumento del 12,9% i ricavi dell’industria digitale

15 maggio 2026 16:05

Stagione Beach Soccer al via, Abete “Spettacolo tecnico e promozione territori”

15 maggio 2026 16:05

Vingegaard da padrone nella 7^ tappa del Giro, Eulalio ancora in rosa

15 maggio 2026 15:30

Liceo scientifico, disagi dopo cedimento interno: Cuvato, "Provincia conceda spazi in altri istituti"

15 maggio 2026 15:29

Bernini a Palermo tiene a battesimo il primo corso di laurea magistrale di tutta Italia per manager dell’artigianato

15 maggio 2026 15:04

Famiglia, Roccella “Preservare eccezione italiana da cultura della post-modernità”

15 maggio 2026 14:45

Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna, Bagnaia in Q1

15 maggio 2026 14:45

80esimo anniversario dello Statuto siciliano, esperti a confronto all’Università di Palermo / Video

15 maggio 2026 14:27

Storia e modernità, presentato il nuovo stemma istituzionale del Comune

15 maggio 2026 14:27

Comunali e Regionali in Lombardia, presentato il movimento “Italia al Lavoro”

15 maggio 2026 13:15

Schifani festeggia l’80° anniversario dell’Autonomia Siciliana con gli studenti

15 maggio 2026 13:06

Tav, tavolo tecnico al MIT per l’avvio delle opere compensative

15 maggio 2026 12:15

Bari, le navi diventano spazi culturali ed educativi con Ventouris Ferries

15 maggio 2026 11:55

Schifani “Dopo le amministrative un incontro di maggioranza, compatti per la manovra”

15 maggio 2026 11:18

Palermo piange la piccola Alessia, alla Cattedrale folla commossa per l’ultimo saluto alla “guerriera”

15 maggio 2026 11:05

Pnrr, Foti “Corte dei Conti smentisce nefaste profezie delle opposizioni”

15 maggio 2026 11:00

Energia, Vigilante “Forte interesse per le CER, quasi 48mila domande”

15 maggio 2026 09:50

A marzo il debito pubblico sale a 3.158,8 miliardi

15 maggio 2026 08:40

Bce “Prospettive di crescita incerte, dipendono dalla durata della guerra”

15 maggio 2026 08:35

Niscemi, rapina per un debito di droga: tre arresti

15 maggio 2026 08:25

Cardinale “Milan senza Champions un fallimento, pronto a rivalutare tutto”

15 maggio 2026 07:15

Rottamazione quinquies, FI: "Estesa a tutti i debiti tributari, amministrazione aderisca"

15 maggio 2026 06:00

Primo approdo al Porto di Milazzo per la portacontainer X-Press Sagarmala

14 maggio 2026 20:05

Cina, Ccpit “Enorme potenziale da una cooperazione pragmatica con gli Usa”

14 maggio 2026 19:35

Derby Roma e gare Champions alle 12, finale internazionali alle 17

14 maggio 2026 19:30

Cina, il 18 e 19 maggio la seconda riunione degli alti funzionari Apec 2026

14 maggio 2026 18:05

Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione

14 maggio 2026 17:55

Webuild, nuovi ordini per 3 mld da inizio anno, pipeline commerciale a 99 mld

14 maggio 2026 17:50

Carlo Ancelotti rinnova, commissario tecnico del Brasile fino al 2030

14 maggio 2026 17:30

Palermo, inaugurato Poliambulatorio di prossimità nel quartiere Brancaccio

14 maggio 2026 17:30

Trasporto aereo, in Cina un nuovo dipartimento per la sicurezza a bassa quota

14 maggio 2026 16:30

Ballerini vince la 6^ tappa a Napoli, Eulalio resta in rosa

14 maggio 2026 15:55

Pochi medici e un carico di lavoro enorme, in ospedale è allarme per ginecologia

14 maggio 2026 15:54

Draghi “L’Europa agisca, serve coraggio per trasformare la crisi in unione”

14 maggio 2026 15:20

Abodi a Messina “Serve una nuova stagione per gli impianti sportivi, dallo stadio Franco Scoglio ai playground”

14 maggio 2026 15:03

Cascio: "Con diabetologia territoriale si è instaurato rapporto di fiducia pazienti-medici"

14 maggio 2026 14:56

Consulta regionale del volontariato di protezione civile, eletto Coccomini: sarà componente

14 maggio 2026 13:39

Sinner batte Rublev in due set, è semifinale a Roma con record

14 maggio 2026 13:05

Meloni “Attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale”

14 maggio 2026 12:30

Schifani “Non mi lascio intimidire da nessuno, vado avanti serenamente”

14 maggio 2026 12:00

Confimprese, in Italia lavoro “fragile” e capitale umano risorsa poco valorizzata

14 maggio 2026 12:00

Papa “Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni”

14 maggio 2026 11:40

Con tivù al via il progetto per semplificare l’accesso ai contenuti televisivi

14 maggio 2026 09:45

Lo Statuto siciliano compie 80 anni, Schifani: “Non è una bandiera da sventolare, ma una forza da esercitare”

14 maggio 2026 07:51

Schlein “Governo Meloni vive chiuso nel palazzo, no a larghe con intese con FI”

14 maggio 2026 07:15

Sanità e appalti, la Cgil chiede una firma per il cambiamento

14 maggio 2026 07:05

Darderi non smette di sognare, batte Jodar e vola in semifinale a Roma

14 maggio 2026 07:05

Zelensky “Nella notte attacco russo con droni e missili su Kiev”

14 maggio 2026 06:25

Sanità locale, Biundo: "Per rafforzare personale in ospedale lavoriamo ad attivazione rete formativa"

14 maggio 2026 06:15

Via Borca di Cadore, comitato Area 5 scrive al sindaco: "Riqualificazione potrà essere realizzata?"

14 maggio 2026 05:30

L’Inter fa il doblete, dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia

13 maggio 2026 21:10

Fibromialgia, dibattito con esperti e istituzioni: "Dimostrata grande sensibilità"

13 maggio 2026 20:56

"Ha salvato vite e dedicato la sua attività medica alla lotta contro i tumori", cittadinanza onoraria a Di Martino

13 maggio 2026 20:43

Caro carburanti, ok all’Ars alla norma che stanzia 30 milioni per le imprese. Schifani “Risultato frutto di un lavoro sinergico”

13 maggio 2026 19:41

Cina, la copertura di acqua corrente nelle aree rurali sale al 96% nel 2025

13 maggio 2026 19:35

Unipa, a Palazzo Steri conferito il premio Chirone ad Alberto Mantovani

13 maggio 2026 18:47

Allaccio elettrico abusivo nelle palazzine popolari, due coniugi assolti

13 maggio 2026 18:18

Cina, investimenti nel settore ferroviario in aumento del 3,2% nei primi 4 mesi

13 maggio 2026 18:15

Agli Internazionali d’Italia si celebra la cucina italiana patrimonio UNESCO

13 maggio 2026 17:10

Cina, nuove norme su import-export di cosmetici per tutelare la salute pubblica

13 maggio 2026 16:50

E’ morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo. Al Barbera la camera ardente. La madre “Ha unito tutti col suo sorriso”

13 maggio 2026 16:48

Blitz nel quartiere Zen di Palermo, arresti e denunce

13 maggio 2026 16:21

Governo, Meloni “Priorità sostegno a famiglie, aziende e potere d’acquisto”

13 maggio 2026 16:20

Arrieta vince a Potenza la 5^ tappa del Giro, Eulalio nuova maglia rosa

13 maggio 2026 16:00

Hantavirus, Schillaci “Cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid”

13 maggio 2026 15:40

Iberdrola, nuovo progetto eolico. Capacità di generazione in Italia fino a 450 MW

13 maggio 2026 15:00

Diabete, solo un italiano su 10 conosce differenza tra tipo 1 e tipo 2

13 maggio 2026 14:35

Intesa Sanpaolo, nel Piano di Impresa 30% nuovo credito per ambiente e sociale

13 maggio 2026 14:25

A Palermo va in pensione il cane antidroga Ron

13 maggio 2026 13:04

Dietro il tg: l’avventura degli studenti del Fermi

13 maggio 2026 12:56

Galvagno “Lo Statuto siciliano è patto vivo tra istituzioni e cittadini, va difeso”

13 maggio 2026 12:42

LND Gaming Week, dal 12 al 14 giugno a Catania le finalissime

13 maggio 2026 12:34

Ue Foti “La politica di coesione deve continuare a garantire sviluppo”

13 maggio 2026 12:15

A Bagheria realizzata una stanza sensoriale per i minori affetti da autismo grazie al contributo di UniCredit

13 maggio 2026 12:10

All’Università di Palermo il Welcome Day 2026, presentate le nuove Lauree Magistrali

13 maggio 2026 11:56

Remind lancia Nazione Sicura 2026, verso modello condiviso di sicurezza e libertà

13 maggio 2026 11:50

Confcommercio, nel 2025 l’illegalità è costata alle imprese 41 miliardi di euro

13 maggio 2026 11:40

"Spaccata" in centro storico, M5s: "Vicini agli esercenti colpiti"

13 maggio 2026 11:19

In auto con 4,5 kg di cocaina, trafficante di droga arrestato nel Catanese / Video

13 maggio 2026 11:15

Liquidazione consorzi ex Asi, "troppi ritardi anche per Gela": interrogazione Lorefice

13 maggio 2026 11:12

Accordo per credito e servizi al pharma tra Banca del Fucino ed Egualia

13 maggio 2026 11:00

Webuild, oltre 36 mila visitatori per la mostra “Evolutio” a Milano

13 maggio 2026 10:50

Intelligenza artificiale, Domyn lancia un modello multilingue europeo

13 maggio 2026 10:35

Francesco Panasci approda al Salone di Torino con il suo nuovo libro “Sicilia è fimmina”

13 maggio 2026 09:48

Hormuz, Tajani “Shock globale, missione solo dopo cessazione delle ostilità”

13 maggio 2026 09:30

Hantavirus, negativa la paziente argentina ricoverata al Policlinico di Messina

13 maggio 2026 09:27

Iran, Crosetto “Nessuna missione a Hormuz senza vera tregua”

13 maggio 2026 09:00

Centro storico, nuova "spaccata": colpita una tabaccheria

13 maggio 2026 08:35

Barcellona Pozzo di Gotto, droga e cinque cellulari sequestrati nel campo sportivo del carcere

13 maggio 2026 08:10

Hantavirus, negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani

13 maggio 2026 07:55

Hantavirus, Schillaci “Per l’Italia il rischio è molto basso ma noi siamo pronti”

13 maggio 2026 07:05

Tirzepatide e orforglipron, peso mantenuto nel lungo periodo

13 maggio 2026 07:05

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