Polizia locale e tecnici comunali al mercato settimanale, controlli su autorizzazioni e canoni

Controlli tra gli ambulanti del mercato settimanale

Gela. Proseguono le attività di controllo dell’amministrazione comunale per il contrasto all’illegalità e all’abusivismo commerciale. Nella mattinata di oggi, con inizio alle 5 del mattino, è scattata l’operazione straordinaria “Mercato Sicuro” presso il mercato settimanale. L’intervento è stato coordinato dal comandante della polizia locale, con l’impiego di dieci agenti, in collaborazione con i funzionari degli uffici Suap e Tributi. I controlli hanno interessato la regolarità delle autorizzazioni amministrative, la verifica del pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, il corretto utilizzo degli spazi assegnati e il contrasto a ogni forma di commercio abusivo. L’operazione rientra nel programma di controlli predisposto dall’amministrazione comunale per garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori che svolgono regolarmente la propria attività e assicurare ai cittadini un mercato ordinato, sicuro e improntato alla legalità. L’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al comandante della polizia locale, ai dieci agenti impegnati nell’operazione e ai funzionari degli uffici Suap e Tributi per la professionalità, la disponibilità e l’impegno dimostrati nello svolgimento di un’attività fondamentale per la tutela della legalità e del commercio regolare in città.