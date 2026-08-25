Cena di classe per la 5A a 41 anni dal diploma

Un appuntamento annuale a cui tutti gli ex alunni dello Sturzo partecipano con gioia

Gela. Sono trascorsi 41 anni dall’ultimo giorno di esami, ma per la 5A dell’istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo diplomati nel 1985 il tempo sembra essersi fermato. Anche quest’anno gli ex compagni di classe si sono ritrovati per una serata all’insegna dell’amicizia, delle risate e dei ricordi, rinnovando una tradizione che si ripete rigorosamente ogni anno.

In tutti questi decenni la vita ha portato avversità, cambiamenti, gioie e difficoltà, ma il legame nato tra i banchi di scuola è rimasto intatto. Per questo hanno deciso di rivedersi ancora una volta e brindare insieme, con la stessa spensieratezza di allora, per celebrare un’amicizia capace di resistere al tempo.