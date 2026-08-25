Gela sul mercato per completare la rosa con 3 rinforzi di qualità

Rosa numericamente incompleta soprattutto a centrocampo dove arriva un calciatore francese. In porta spazio ad un 2008 oltre a Colace.

Gela. Il primo dato che salta all’occhio è la presenza di oltre 600 tifosi in tribuna ospiti. L’amore per il Gela è straordinario. Portare tutta quella gente allo stadio Dino Liotta di Licata per una partita di Coppa Italia in una serata umida di fine agosto non è roba di tutti i giorni e tutti i campi. E’ un segnale forte che da un lato incoraggia la nuova società ed il gruppo squadra ma dall’altro responsabilizza. I tifosi sono accanto Aperi e compagni. Non si aspettano un campionato di vertice ma non vogliono neanche soffrire o vedere una squadra che soffre sempre con gli avversari.

E’ calcio d’agosto. I carichi di lavoro sono stati pesanti ed alcuni giocatori sono in evidente ritardo di preparazione per struttura fisica o perché arrivati cammin facendo.

Attenzione però a non sottovalutare nulla. Il Licata ha iniziato la preparazione dopo il Gela. Aveva in campo molti più under del Gela ed una rosa incompleta che punta alla salvezza. Ed i biancazzurri di Fabio Comandatore a volte hanno subito le trame pulite dei gialloblù. La reazione emotiva c’è stata ma c’è anche tanto da lavorare.

Mercato

E veniamo alla rosa. E’ incompleta. Impensabile disputare un campionato di serie D lungo e tortuoso con i soli Cessay e Vogiatzis a centrocampo. Il ds Cammarata è al lavoro per portare alla corte di Fabio Comandatore due atleti di esperienza proprio in mezzo al campo (uno di origini francesi). Arriverà un altro portiere classe 2008 perché il giovane portiere greco non ha convinto più di tanto. In attacco Nanapere domenica era assente per problemi burocratici poi risolti (rinnovo del passaporto). Per il resto si valuterà la rosa nei primi mesi di campionato e se ci saranno aggiustamenti da fare si faranno. Oggi la squadra appare poco giudicabile. Tre sole amichevoli ed il derby di Coppa Italia non possono dare il giusto metro della qualità della rosa a disposizione di Comandatore. Ed allora sarà direttamente il campionato a svelare la caratura di questa squadra totalmente nuova.