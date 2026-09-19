A 32 anni dal diploma, la rimpatriata dei compagni di scuola

Trentadue anni dopo quel diploma del 1994, il tempo sembra essersi fermato per una sera. Ieri un gruppo di ex compagni di scuola si è ritrovato per una piacevole rimpatriata.

Gela. Una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e dei racconti di quegli anni vissuti insieme, quando il futuro era ancora tutto da scrivere. Oggi, a distanza di oltre tre decenni, ritrovarsi ha significato soprattutto riscoprire il valore dei legami costruiti durante gli anni della scuola. Alla rimpatriata hanno partecipato Giuseppe Maniscalco, Manlio Puccio, Massimiliano Mancino, Piero Ferracane, Ferdinando Baldacchino, Luigi Casetta, Eleonora Marinetti, Isabella D’Arma, Emanuela Catania, Bruna Turco, Ornella Cascino, Rosa Scicolone, Linda Nicastro, Rossella Grech, Tiziana Cafà, Simona Pirillo, Anna Scudera e Nadia Sciascia. Tanti volti, tante storie e percorsi di vita diversi, ma un ricordo comune: il diploma conseguito nel 1994 e gli anni trascorsi insieme tra i banchi di scuola. La rimpatriata è stata così l’occasione per guardarsi indietro con un sorriso, ricordando episodi, amicizie e momenti che il tempo non è riuscito a cancellare. Perché alcuni legami, anche dopo 32 anni, riescono ancora a far sentire tutti un po’ studenti, almeno per una sera.