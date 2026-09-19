Maltempo, allagamenti in diverse zone della città: disagi sul lungomare e in altre aree

Allagamenti in diverse zone della città

Gela. La pioggia di queste ore ha causato allagamenti in diverse zone della città. Soprattutto sul lungomare e in diversi tratti di via Venezia, di Villaggio Aldisio e viale Indipendenza, l'acqua sta creando disagi. Sul lungomare, i flussi d'acqua arrivano dalla zona dell'orto Pasqualello, che probabilmente non fa da arginare, in mancanza di un sistema drenante efficace. "In queste ore si sta verificando un evento di pioggia particolarmente intenso su tutto il territorio di Gela, con diversi punti interessati da allagamenti e criticità alla viabilità. Si segnalano, in particolare, situazioni di difficoltà in via Venezia, sul lungomare e nella zona di Settefarine. Alla luce delle condizioni meteo e per non intralciare le attività di soccorso e di intervento, si invita la cittadinanza a evitare di uscire di casa, salvo per esigenze realmente straordinarie e non rinviabili. Si raccomanda inoltre di evitare temporaneamente le strade e le aree maggiormente interessate dalle criticità, comprese le strade provinciali e, in particolare, i collegamenti verso: Gela–Butera, Settefarine, Spinasanta e Borgo Manfria. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a non attraversare tratti di strada allagati o con presenza di acqua sulla carreggiata e a segnalare eventuali situazioni di particolare pericolo o necessità ai competenti servizi di emergenza. La raccomandazione, in questo momento, è semplice: restare al sicuro, limitare gli spostamenti e lasciare libere le strade per consentire agli operatori e ai soccorritori di intervenire dove necessario. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti in relazione all’evolversi della situazione. Si invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza e collaborazione", fa sapere il sindaco Terenziano Di Stefano.