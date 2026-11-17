Il sogno realizzato di Alessia Di Pietro: l’Università di Messina le conferisce la laurea ad honorem

L’omaggio dell’ateneo messinese per Alessia Di Pietro, scomparsa nell’ottobre del 2024 a soli ventun anni.

Gela. Una vita spezzata prematuramente dopo un improvviso malore che, il 23 ottobre 2024, l’ha portata via: lunedì 16 novembre, l’Università di Messina ha voluto rendere omaggio ad Alessia Di Pietro conferendole la laurea ad honorem in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. Tra la commozione dei numerosi presenti, la rettrice e l’intero consiglio di dipartimento le hanno dedicato un pensiero durante la cerimonia di proclamazione. Anche i compagni di corso hanno voluto ricordarla con un video tributo, a dimostrazione di come Alessia, in poco più di un anno, fosse riuscita a entrare nel cuore di tutti.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso ed encomiabile, tributato a una ragazza che ha sempre dato prova di grande forza e tenacia. Proprio queste qualità l’avevano spinta a iscriversi all’ateneo messinese, un percorso interrotto prima che potesse coronare il suo sogno. Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla - dagli amici di sempre ai parenti fino agli stessi docenti, visibilmente commossi durante la cerimonia - conserva il ricordo della straordinaria resilienza di una giovane studentessa che la vita si è portata via a soli ventun anni.