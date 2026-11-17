Il fermo In stato confusionale finisce nella veranda di un'abitazione e minaccia i carabinieri: torna in libertà

All'arrivo dei carabinieri, il trentenne, che pare svolga l'attività di operaio edile e vive in città, ha cercato di fare resistenza

Gela. Era in stato confusionario, probabilmente a causa dell'alcol. Un trentenne tunisino è stato bloccato dai carabinieri a Fondo Iozza. Era finito dentro la veranda di un'abitazione. Sono stati i proprietari dell'immobile ad accorgersene e ad allertare le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri, il trentenne, che pare svolga l'attività di operaio edile e vive in città, ha cercato di fare resistenza, usando un coltello che aveva con sé. Due militari dell'arma hanno riportato ferite, non gravi. Il trentenne arrestato si è presentato davanti al giudice Fabrizio Giannola, per l'udienza direttissima. Ha ammesso di essersi trovato in stato confusionale. Non ha precedenti penali. Difeso dall'avvocato Angelo Cafa', che ha insistito sulla condizione di non pericolosità del trentenne, il suo arresto è stato convalidato ma il giudice ha ritenuto di non applicargli misure restrittive. È tornato in libertà. Le indagini a suo carico vanno avanti per la resistenza e il possesso del coltello. Già ieri, però, è stato trasferito al centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta ma non per la vicenda di Fondo Iozza.