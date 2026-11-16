La svolta Rifiuti, ventitré operai rientrano a lavoro: "Impianti e sindaci con senso di responsabilità"

La vertenza è di fatto risolta, almeno in questa fase, ma le verifiche e i controlli sui conti di Impianti Srr vanno avanti

Gela. I lavoratori, ventitré, del servizio rifiuti che non sono stati confermati con contratti scaduti a ottobre rientrano in servizio. Al termine di una nuova e lunga assemblea dei sindaci Srr, è arrivato il via libera. Gli operai, dipendenti di un'agenzia interinale, rientreranno da dicembre. "È uno sforzo che Impianti Srr sta facendo nonostante le difficoltà nei conti - hanno spiegato il presidente Srr Gianfilippo Bancheri, il manager Impianti Grazia Cosentino, e i sindaci di Gela, Butera e Niscemi, Terenziano Di Stefano, Giovanni Zuccala' e Massimiliano Conti - a tutti chiediamo pieno impegno". I ventitré operai, da settimane, hanno avviato una mobilitazione e anche in serata hanno atteso l'esito in municipio, a Gela. Hanno sempre considerato non giustificato il mancato rinnovo ritenendo che la loro attività sia sempre stata prestata nel pieno rispetto dei loro doveri. Per il management di Impianti Srr e per il commissario giudiziale, nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta in seguito all'inchiesta sul ciclo della discarica Timpazzo, almeno fino a pochi giorni fa erano sessantacinque gli operai in esubero, sempre da agenzia interinale. Nelle verifiche contabili, è emersa una perdita di bilancio, a carico di Impianti Srr, non inferiore a tre milioni di euro. "Tutti i sindaci e la società stanno dimostrando senso di responsabilità - hanno detto i primi cittadini davanti ai lavoratori - stiamo lavorando per garantire i lavoratori e le loro famiglie". La vertenza è di fatto risolta, almeno in questa fase, ma le verifiche e i controlli sui conti di Impianti Srr vanno avanti.