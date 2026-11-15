Vigor Lamezia e Gela si dividono la posta: al "Guido d'Ippolito" finisce 0-0
La diretta testuale di Vigor Lamezia-Gela, valida per la dodicesima giornata del girone I di Serie D.
Gela. Il Gela non riesce nell'intento di espugnare il "Guido D'Ippolito": sul campo della Vigor Lamezia, la sfida termina sul punteggio di 0-0. Poche emozioni nell'impianto biancoverde. Le pessime condizioni del terreno di gioco limitano le due squadre in campo, che non riescono a costruire fluidamente. Con questo pareggio, i biancazzurri salgono a sedici punti in classifica.
Il tabellino
Vigor Lamezia: Marano, Gomez, Errico, Maimone, Diop, Catalano (55' Provazza), Ciriello, Andreassi (61' Federico), Rodio, Ranieri, Simonetta D. A disposizione: Polizzi, Simonetta G, Mazza, Gaudio, Talarico, Sanzone, Borriello. Allenatore: Morelli.
Gela: Canino, Scuderi, Camilleri, Desiato, Argentati, Nardo A, Provenzano, Di Stefano (71' Ceesay), Ferrigno A, Tuccio (64' Rozzi), Flores Heatley. A disposizione: Colace, Cissokho, Ferrigno F, Lanza, Siino, Tuvé, Nardo L. Allenatore: Romano.
Note: Ammoniti Andreassi, Desiato, Camilleri.
Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore.
La cronaca
Termina la sfida.
91' - L'arbitro assegna cinque minuti di recupero.
90' - Traversone preciso di Simonetta e incornata di Errico che per poco non centra la porta.
81' - Rimane a terra l'attaccante biancoverde dopo lo scontro con il portiere del Gela.
79' - Intervento prodigioso di Canino, che nega a Diop il gol del vantaggio.
71' - Altro cambio per il Gela: Ceesay sostituisce Di Stefano.
64' - Primo cambio tra le fila biancazzurre: Rozzi prende il posto di Tuccio.
54' - Di Stefano prende qualche metro e si coordina da distanza siderale: la sua conclusione non impegna Marano.
48' - Sugli sviluppi di un corner, Camilleri colpisce di testa: Marano alza sopra la traversa con un grande intervento.
46' - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio all'intervallo.
Fine primo tempo allo stadio "D'Ippolito".
29' - Palla gol sciupata dal Gela: Camilleri non trova la porta a pochi passi dallo specchio.
24' - Ci prova la Vigor Lamezia: Diop svetta di testa ma non trova di poco la porta.
19' - Altro squillo del Gela, stavolta con Camilleri: Marano respinge in angolo ma il guardalinee alza la bandierina.
4' - Desiato incorna di testa dopo un ottimo corner battuto da Di Stefano ma non inquadra la porta.
1' - Al via la sfida al "Guido d'Ippolito".