Chiuso il giudizio Violenze alla moglie e ai familiari, tre anni e sei mesi a un trentaquattrenne

Per la condanna ha concluso la procura

Gela. Tre anni e sei mesi di reclusione al termine del dibattimento. È la pena imposta a un trentaquattrenne accusato di violenze a danno della moglie e di una familiare, anche davanti ai figli minori. L'imputato, innanzi al giudice Antonio Fiorenza, era inoltre accusato di aver violato una misura restrittiva. Per la condanna ha concluso la procura, indicando una pena di entità inferiore a quella finale decisa dal giudice. Il pieno riconoscimento delle responsabilità in capo al trentaquattrenne è stato indicato dal legale di parte civile, l'avvocato Salvo Macrì, in rappresentanza di chi subì le condotte violente dell'imputato. Il trentaquattrenne fu imputato anche in un altro procedimento analogo, conclusosi però con un'assoluzione (in quel caso i familiari non si costituirono parti civili).