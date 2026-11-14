Tentata estorsione Proiettili nell'auto per intimidire un professionista, Cassazione conferma condanna

La decisione di Cassazione rende definitiva la condanna, già pronunciata sia dal giudice del tribunale di Gela sia dalla Corte d'appello di Caltanissetta

Gela. Proiettili collocati nell'automobile di un professionista locale. Per l'accusa, si trattò di una tentata estorsione e dopo le condanne in primo e secondo grado è arrivata la conferma anche dalla Corte di Cassazione. Le motivazioni sono state pubblicate. E' definitiva la pena a due anni e mezzo per Emanuele Fontana, sessantatreenne, titolare di un'agenzia funebre locale. Per l'accusa, fu lui a collocare quei proiettili, con l'intento di intimidire il proprietario della vettura, un ingegnere. Pare che ci fossero stati dissidi, legati all'attività del professionista e ad alcune proprietà riconducibili a familiari dell'imputato. La difesa, con il legale Angelo Licata, anche nel procedimento di Cassazione, ha ribadito l'assenza di elementi che potessero ricondurre a Fontana. Gli inquirenti lo accusarono dell'intimidazione facendo leva su immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, in centro storico, nella quale venne parcheggiata la vettura dell'ingegnere nelle ore precedenti alla collocazione dei proiettili. La difesa ha più volte ribadito, pure nei precedenti gradi di giudizio, che nessun video fornì nitidamente particolari che potessero portare a Fontana e a una sua effettiva presenza sul posto. La decisione di Cassazione rende definitiva la condanna, già appunto pronunciata sia dal giudice del tribunale di Gela sia dalla Corte d'appello di Caltanissetta.