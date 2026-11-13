SCUOLA Allarme bomba, stop alle evacuazioni automatiche

Dopo due giorni di paura arriva lo stop alle evacuazioni automatiche. L’assessore invita alla prudenza e chiede più esercitazioni nelle scuole

Gela. Due giorni di allarmi bomba, scuole evacuate e tanta preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico. A Gela si cerca di riportare la situazione alla normalità dopo le ripetute segnalazioni, arrivate anche attraverso email contenenti minacce sulla presunta presenza di ordigni negli istituti. Una situazione che ha provocato disagi e paura, soprattutto tra i più piccoli, molti dei quali hanno vissuto con apprensione l’uscita anticipata dalle aule e l’interruzione delle attività didattiche. Intanto, dal Governo arrivano nuove indicazioni sulla gestione del cosiddetto mail bombing: stop alle evacuazioni automatiche. L’ordine di evacuazione resta una facoltà del Prefetto, da esercitare qualora emergano elementi di rischio specifici e concreti. L’amministrazione comunale segue le direttive impartite dalle autorità competenti e invita le famiglie al buon senso, evitando allarmismi e comportamenti dettati dalla paura.

L ’assessore alla Protezione civile Simone Morgana richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della preparazione. L’invito rivolto ai dirigenti scolastici è quello di incrementare le prove di evacuazione all’interno degli istituti, affinché bambini e ragazzi possano conoscere le procedure da seguire e affrontare eventuali emergenze con maggiore consapevolezza e senza panico.

Non si tratta soltanto di rispettare un protocollo, ma di costruire una cultura della sicurezza che coinvolga l’intera comunità scolastica. Le esercitazioni, se svolte con regolarità e con modalità adeguate all’età degli alunni, possono infatti aiutare gli studenti a riconoscere i comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza. L’obiettivo è evitare che la paura prenda il sopravvento e garantire che ogni decisione venga assunta sulla base delle indicazioni delle autorità preposte, tutelando la sicurezza degli studenti senza alimentare inutili allarmismi.