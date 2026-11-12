Paura in strada Auto avvolta dalle fiamme sulla Gela-Vittoria, donna illesa

La donna è stata assistita anche da altri automobilisti

Gela. Un guasto tecnico ha fatto partire le fiamme che hanno completamente avvolto un'automobile, in transito su un tratto della Gela-Vittoria. Alla guida c'era una donna che è riuscita ad uscire in tempo dall'abitacolo. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. La donna è stata assistita anche da altri automobilisti. Sembra che le fiamme si siano sviluppate dal vano motore.