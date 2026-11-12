Quotidiano di Gela
Paura in strada

Auto avvolta dalle fiamme sulla Gela-Vittoria, donna illesa

La donna è stata assistita anche da altri automobilisti

A cura di Redazione Redazione
12 novembre 2026 20:52
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Auto avvolta dalle fiamme sulla Gela-Vittoria, donna illesa - L'auto andata in fiamme
L'auto andata in fiamme
Gela
Cronaca
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Gela. Un guasto tecnico ha fatto partire le fiamme che hanno completamente avvolto un'automobile, in transito su un tratto della Gela-Vittoria. Alla guida c'era una donna che è riuscita ad uscire in tempo dall'abitacolo. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco. La donna è stata assistita anche da altri automobilisti. Sembra che le fiamme si siano sviluppate dal vano motore.

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