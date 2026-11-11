La decisione Allarme bomba anche in due istituti della città, tutte le scuole evacuate: "Solo per precauzione"

La decisione è stata assunta esclusivamente a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti

Gela. A seguito delle segnalazioni di allarme bomba che hanno interessato nella giornata odierna anche due istituti scolastici della città, il sindaco Terenziano Di Stefano, in costante raccordo con la prefettura e le forze dell’ordine, ha disposto, in via assolutamente precauzionale, l’evacuazione di tutte le scuole del territorio comunale, di ogni ordine e grado, comprese quelle private. La decisione è stata assunta esclusivamente a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti, dei docenti, del personale scolastico e di tutti coloro che frequentano gli istituti. Le forze dell’ordine sono già impegnate nelle necessarie attività di verifica e controllo per accertare la natura delle segnalazioni e garantire la sicurezza degli edifici interessati. "Voglio rivolgere un appello alla cittadinanza: manteniamo la calma. Si tratta di una misura cautelativa adottata per garantire la massima sicurezza. In questo momento è fondamentale evitare allarmismi, non diffondere notizie non verificate e affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali delle autorità e del Comune di Gela. Comprendiamo perfettamente la preoccupazione delle famiglie, soprattutto dei genitori, ma desidero rassicurare tutti sul fatto che le istituzioni stanno seguendo la situazione con la massima attenzione e in stretto coordinamento con gli organi competenti. La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di ogni altra cosa. L’amministrazione comunale continuerà a seguire costantemente l’evolversi della situazione e provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza su ogni ulteriore aggiornamento e sulle eventuali decisioni relative alla ripresa delle attività scolastiche. Invito tutti a collaborare, mantenere la tranquillità e seguire soltanto i canali istituzionali", ha detto il sindaco.