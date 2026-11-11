L'ALLARME Panico alla Mattei- Gori per l'allarme bomba

Nel plesso Mattei-Gori dell’istituto comprensivo Gela-Butera la notizia ha provocato momenti di forte apprensione tra genitori e alunni, che si sono precipitati all’esterno dell’edificio.

Gela. È allarme bomba anche nelle scuole di Gela, raggiunte da comunicazioni contenenti minacce sulla possibile presenza di ordigni. Segnalazioni analoghe hanno interessato centinaia di istituti in tutta Italia e diverse città siciliane, tra cui Paternò, Siracusa e Palermo. Nel plesso Mattei-Gori dell’istituto comprensivo Gela-Butera la notizia ha provocato momenti di forte apprensione tra genitori e alunni, che si sono precipitati all’esterno dell’edificio. A seguito delle segnalazioni, il sindaco, in raccordo con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, ha disposto in via precauzionale l’evacuazione di tutte le scuole del territorio comunale, pubbliche e private, di ogni ordine e grado. Sono in corso le verifiche delle autorità per accertare la natura delle minacce. Il primo cittadino invita la popolazione a mantenere la calma, evitare la diffusione di notizie non verificate e seguire esclusivamente i canali istituzionali. Ulteriori aggiornamenti riguarderanno anche la ripresa delle attività didattiche.