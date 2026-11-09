Gli spugnari di Gela, un patrimonio da riscoprire

La tradizione delle spugne al centro dell'incontro Auriga: storia, identità marinara e il progetto del futuro Museo delle Spugne.

Gela. La secolare tradizione degli spugnari gelesi e il forte legame tra mare, identità e memoria collettiva sono stati al centro dell'incontro "La storia straordinaria di Gela con documenti e immagini inedite", organizzato dall'associazione culturale Auriga con il patrocinio del Comune presso il nuovo centro comunale di Ritrovo per Anziani di via Giulio Siragusa. L'iniziativa, presentata da Toni Lauretta, vicepresidente dell'associazione, ha avuto l'obiettivo di diffondere la conoscenza della storia della città. A portare il saluto dell'amministrazione comunale è stato l'assessore Filippo Franzone. Dopo l'intervento dello storico Francesco Salinitro, che ha ripercorso le principali tappe della vicenda millenaria di Gela attraverso documenti e nuove interpretazioni, particolare attenzione è stata dedicata a una delle attività più rappresentative della marineria locale: la lavorazione delle spugne. Emanuele Incorvaia ha raccontato la storia degli spugnari gelesi, protagonisti di un mestiere duro e affascinante che per generazioni ha contribuito all'economia e all'identità del territorio. Un patrimonio fatto di conoscenze, sacrifici e tradizioni tramandate nel tempo, custodito ancora oggi dall'ultimo erede di questa attività, che continua a mantenere viva una storia dal forte valore culturale. Durante l'incontro si è parlato anche del progetto che punta alla nascita del primo nucleo del Museo delle Spugne, iniziativa destinata a valorizzare e preservare la memoria di un settore che ha segnato profondamente la comunità gelese e il suo rapporto con il mare. La serata è stata arricchita dagli interventi musicali de "I Cantastorie Siciliani", con Rosalba Piva alla voce e Andrea Russo alla chitarra, che hanno proposto brani della tradizione popolare siciliana.