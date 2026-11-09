La denuncia "A Busto tutti hanno paura dei Nicastro", parla l'esercente aggredito: Fabio Nicastro contro i pm di Milano

In aula, nel corso della lunga audizione di Picone, che oggi vive sotto scorta come testimone di giustizia, è stato riprodotto il contenuto audio di una conversazione telefonica tra lo stesso Picone e Fabio Nicastro

Milano. “I Nicastro vogliono comandare a Busto Arsizio ma io non mi sono inchinato alla loro legge. Per questo mi hanno aggredito”. Francesco Picone, che in gioventù lasciò Gela per trasferirsi in provincia di Varese, è una delle parti civili, costituito nel dibattimento in corso davanti al collegio penale del tribunale di Milano. L'inchiesta che fece luce su quello che i pm della Dda milanese considerano un vero e proprio consorzio di mafie, con base in Lombardia, è stata ribattezzata “Hydra”. Sono decine le condanne già emesse, in primo grado, al termine del giudizio abbreviato davanti al gup. In dibattimento, invece, va avanti l'attività istruttoria. Fra gli altri, sono già stati sentiti, come testimoni, due collaboratori di giustizia, condannati per i fatti dell'indagine, Francesco Bellusci e William Cerbo, che a loro volta hanno riferito sul ruolo dei gelesi imputati, i fratelli Fabio Nicastro e Dario Nicastro, Francesco Nicastro (figlio di Dario Nicastro) e Rosario Bonvissuto. La deposizione di Picone è stata molto articolata. Titolare di diversi locali a Busto Arsizio, alcuni dei quali poi chiusi, oggi porta avanti soprattutto lo “Studio 54”, insieme al figlio e alla sua famiglia. I Nicastro, ha riferito, quel locale lo volevano e arrivarono a offrirgli denaro ma lui disse di no. Dopo quasi trent'anni di lavoro alle dipendenze di un'azienda del varesotto che si occupava di interruttori elettrici, insieme al figlio scelse di avviare un primo locale. I risultati favorevoli lo indussero ad aprire altre attività. Secondo il suo racconto, quando si trattò di allestire il capannone che sarebbe diventato “Studio 54”, ebbe i primi contatti con i Nicastro, “con Fabio Nicastro che era titolare di una ditta edile”, ha detto. Sarebbe stato un suo familiare a segnalargli i Nicastro. “Però i lavori andavano a rilento – ha continuato rispondendo alle domande dei pm della Dda milanese e dei difensori degli imputati – io pagavo regolarmente a Nicastro ma lui non pagava le imprese che si occupavano degli interventi. Gli ho dato circa 120 mila euro ma poi i lavori sono costati ancora di più e ho dovuto pagare io stesso”. Dopo quel rapporto lavorativo, di inizio anni 2000, Picone ha escluso di aver avuto altri contatti con i Nicastro. “Non sono miei parenti – ha voluto precisare – io da Gela me ne sono andato a diciannove anni e poi non sono più ritornato. Fabio Nicastro l'ho conosciuto per la prima volta quando si trattò dei lavori per il capannone”. I Nicastro però lo avrebbero incrociato nuovamente per questioni legate a Francesco Nicastro e ai disordini che avrebbe causato allo “Studio 54”. “Faceva risse, mi creava continuamente problemi - ha detto Picone – era ancora una ragazzino ma voleva comandare perché lui era il figlio di Dario Nicastro e poteva fare tutto quello che voleva. Ancora oggi, a Busto Arsizio, tutti hanno paura dei Nicastro, perché sono mafiosi”. Sarebbe stato proprio un gruppo di gelesi, “insieme a due ragazzi albanesi”, ad aggredirlo nel locale. “C'erano anche Dario Nicastro, Francesco Nicastro e Rosario Bonvissuto – ha continuato – Dario Nicastro mi colpì con una testata talmente forte che mi fratturò il setto nasale. Ero in un bagno di sangue e Bonvissuto addirittura continuava a dirmi che io avevo un problema, chiedevo i soldi per le consumazioni anche a loro. Gli mancavo di rispetto”. In aula, nel corso della lunga audizione di Picone, che oggi vive sotto scorta come testimone di giustizia, è stato riprodotto il contenuto audio di una conversazione telefonica tra lo stesso Picone e Fabio Nicastro, già collaboratore di giustizia e per gli investigatori ben radicato nel consorzio di mafie. Nicastro, dopo aver saputo dell'aggressione, chiese a Picone di non presentare denuncia. “Ci penso io a pagare per tutto quello che ti serve”, disse a Picone che però decise di andare avanti. Più volte ha sporto denuncia contro i Nicastro. “Oggi, purtroppo, il mio locale – ha detto inoltre – che era sempre affollato e pieno, risente di tutto questo. Non viene quasi nessuno. Perché tutti hanno paura”. In aula, si torna oggi, per altri testimoni, in un dibattimento che coinvolge oltre venti imputati, compresi quelli che sono considerati i capi di riferimento del patto di mafie in Lombardia, Paolo Aurelio Errante Parrino e i palermitani Giuseppe Fidanzati e Stefano Fidanzati. Dopo la testimonianza di Picone, Dario Nicastro e Fabio Nicastro hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. Dario Nicastro ha ammesso l'aggressione spiegando però “che Picone se lo meritava per tutto quello che ci ha fatto in quarant'anni che lo conosciamo. Siamo cresciuti insieme e oggi dice che non ci conosce”, ha sostenuto. Fabio Nicastro, dal carcere in collegamento, ha attaccato la procura milanese. “E' vero che tutti hanno paura dei Nicastro, questo per colpa della procura di Milano, dato che oggi ci conoscono tutti”, ha riferito. I Nicastro e Bonvissuto sono rappresentati dagli avvocati Danilo Tipo, Flavio Sinatra, Silvia Consonni, Eliana Zecca e Corrado Viazzo. L'accusa è portata avanti dai pm dell'antimafia milanese, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane.