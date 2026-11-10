Mafia e droga Blitz "Ianus", trentacinque condanne annullate in appello: depositate motivazioni

Parallelamente, davanti al collegio penale del tribunale di Gela è in corso il dibattimento per altri coinvolti nella maxi inchiesta

Gela. Probabilmente, sarà la procura generale a valutare se impugnare la decisione, davanti alla Corte di Cassazione. I giudici della Corte d'appello di Caltanissetta, dopo la proroga del termine previsto, hanno depositato le motivazioni della sentenza che lo scorso maggio ha disposto l'annullamento di quella di primo grado, emessa dal gup del tribunale nisseno, che condannò trentacinque imputati, tutti coinvolti nell'inchiesta antimafia “Ianus”. I giudici di secondo grado, infatti, hanno accolto l'eccezione difensiva, fondata sull'incompatibilità del gup che in primo grado pronunciò le trentacinque condanne. Il giudice dell'udienza preliminare Lorena Santacroce aveva avanzato richiesta di astensione al presidente del tribunale di Caltanissetta che però non individuò i presupposti. I difensori hanno insistito in appello, anche alla luce di una decisione favorevole della Cassazione per la posizione di uno dei coinvolti nell'indagine, Giorgio Gioacchino. In primo grado, proprio il gup, in abbreviato, emise le pene maggiori per Giuseppe Pasqualino e Salvatore Mirko Rapisarda, con vent'anni di reclusione ciascuno. Sedici anni e quattro mesi per un altro imputato, Giuseppe Domicoli, ritenuto collocato nella struttura portante del traffico di droga. Quindici anni e sei mesi di reclusione a Salvatore Nocera. Undici anni e quattro mesi a Giuseppe Borgese. Nove anni e nove mesi a Diego Milazzo, nove anni e quattro mesi per Giuseppe Sicurella, nove anni e un mese per Angelo Lorefice, nove anni a Fabio Palumbo. Otto anni e dieci mesi a Salvatore Azzarelli e Rocco Grillo, otto anni e nove mesi a Mohamed Omar, otto anni a Rocco Rinzivillo (1989), otto anni e due mesi in continuazione per Vincenzo Romano, sette anni a Manuel Ieva, sei anni e otto mesi per le posizioni di Antonio Rapicavoli e Carmelo Scilio, sei anni e due mesi a Giuseppe Sinatra, sei anni a Crocifisso Di Gennaro (era indicato ai vertici del gruppo degli Emmanuello ma è venuta meno l'accusa di mafia oltre a quella dell'associazione per il traffico di sostanze stupefacenti), cinque anni e quattro mesi per Luca Marino, cinque anni e due mesi per Giuliano Scordino, quattro anni e otto mesi a Emanuele Pantano, quattro anni e cinque mesi a Massimiliano Astuti, quattro anni ad Alberto Pasquale Di Dio, quattro anni in continuazione al collaboratore di giustizia Calogero Peritore, quattro anni anche ad Antonio Sollazzo e Salvatore Taormina, tre anni e sette mesi per Alessandro Peritore, tre anni e quattro mesi a Nicola Palena, tre anni a Giuseppina Bonanno, Giacomo Di Noto (in continuazione), Graziana Domicoli, due anni e sei mesi per il collaboratore di giustizia etneo Salvatore Castorina, due anni a Luigi Scuderi (in continuazione), Giuseppe Verdelli. Per gli inquirenti, il gruppo gelese di Cosa nostra aveva il pieno controllo di un vasto traffico di droga. Erano state escluse le contestazioni di associazione mafiosa ma vennero confermati i capi di accusa sul traffico di sostanze stupefacenti. Assolti Alessandro Pellegrino, Dario Gagliano e Salvatore Mezzasalma (difesi dai legali Flavio Sinatra e Gioacchino Marletta), Rocco Rinzivillo (1978) (con il legale Rosario Prudenti), Giuseppe Alaimo (con i legali Giuseppe D'Acqui' e Giacinto Paci), Daniele Mangiagli (con l'avvocato Franca Auteri), Vincenzo Scerra (rappresentato dall'avvocato Adriano Falsone) e Giuseppa Lauretta (difesa dal legale Danilo Tipo). La procura aveva impugnato, in appello, per le posizioni degli assolti mentre i difensori dei trentacinque condannati avevano avanzato i rispettivi ricorsi. L'eccezione accolta ha determinato l'annullamento, facendo venire meno le condanne. Tra le parti civili, c’è il Comune di Gela, su mandato dell’amministrazione, rappresentato dall’avvocato Giusy Ialazzo. E' parte civile inoltre il Ministero dell’interno, attraverso l’Avvocatura dello Stato (con il legale Giuseppe Laspina). Parallelamente, davanti al collegio penale del tribunale di Gela è in corso il dibattimento per altri coinvolti nella maxi inchiesta. Prima del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, sarà necessario che trascorra il termine utile per l'impugnazione. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Flavio Sinatra, Elisabetta Ascone, Rosario Prudenti, Filippo Spina, Davide Limoncello, Carmelo Tuccio, Angelo Cafà, Salvo Macrì, Danilo Tipo, Cristina Alfieri, Rocco Cutini, Domenico Cacocciola, Maria Lucia D’Anna, Salvatore Bruzillà, Dario Polizza Favaloro, Salvatore Pace, Giuseppe Cascino, Luigi Zinno, Andrea Giannino, Alfonso Abate, Luca Cianferoni, Antonio Montana, Calogero Meli, Debora Speciale, Gioacchino Mule’, Salvatore Pennica, Nicoletta Cauchi, Gaetano Rizzo, Giovanni Salvaggio, Calogero Lo Giudice, Fabrizio Bellavista, Paolo Ingrao, Matteo Anzalone, Rosanna D’Arrigo e Teresa Raguccia.