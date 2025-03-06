Rosario Cauchi

"Mi drogava", donna in aula: accuse a un carabiniere
15 maggio 2026 21:00
Frana Niscemi, esposto in procura dei No Muos: "Fermare anche base militare"
15 maggio 2026 19:55
Piano per il decoro urbano, affidamento a Ghelas per interventi in città
15 maggio 2026 19:30
Mazzarino, servizio rifiuti avanti con Impianti per sei mesi: "In attesa della gara d'appalto"
15 maggio 2026 18:45
Compensazioni e monotematico, opposizione fa il punto: centrodestra lavora a strategia comune
15 maggio 2026 18:15
"Di Stefano progressista? Sia coerente in giunta", Donegani: "Chiesto incontro su compensazioni"
15 maggio 2026 16:27
Scuola "Solito", approvati tutti gli atti: ora la gara per aggiudicare i lavori
15 maggio 2026 14:14
Civici: "Frustrazione FdI, si impegnino su porto e sanità se hanno libertà di farlo"
15 maggio 2026 10:39
Dissesto, primi pagamenti ai creditori del Comune: Osl autorizza somme e versamenti
14 maggio 2026 23:42
Cessione compostaggio, Bancheri "dopo anni chiuso il cerchio": Di Stefano,"impianto con valore enorme"
14 maggio 2026 22:17
Porto, richiesta monotematico pronta per deposito: si andrà in aula per affrontare l'infinito caso
14 maggio 2026 20:58
Conclusa conferenza pianificazione, "esito favorevole" per il progetto di un'area commerciale integrata
14 maggio 2026 19:51
Compostaggio, raggiunta l'intesa per la cessione a Impianti: transazione crediti e 600 mila euro ad Ato
14 maggio 2026 19:04
"Mondo opposto 2", riesame accoglie ricorsi per Ferranti e Tramontana: tornano liberi
14 maggio 2026 18:11
Contesa per l'accesso al mare a Poggio Arena, verifiche da proseguire: "Intanto garantire passaggio"
13 maggio 2026 22:59
"Immobilismo causato da centrodestra? Di Stefano ne ha fatto parte", Grisanti: "M5s non dice no a fondi Eni"
13 maggio 2026 22:11
Di Stefano cerca conferme politiche dagli alleati, vuole compattezza: Pd ribadisce sostegno pieno
13 maggio 2026 21:43
Traffico di droga e armi nell'inchiesta "The wall", accolti patteggiamenti anche per i capi del gruppo
13 maggio 2026 20:07
Srr, slittano nomine organi di controllo: sul tavolo compostaggio e nodi su affidamento servizio
13 maggio 2026 19:13
"Mondo opposto 2", Sammartino torna in libertà: accolto il ricorso difensivo
13 maggio 2026 17:35
M5s: "Ritardi ventennali in città per miopia centrodestra, Di Stefano sta sanando i vuoti"
13 maggio 2026 14:42
Porto, dem formalizzano interrogazione a Schifani e all'assessorato regionale
13 maggio 2026 12:22
Maxi discarica in area industriale, sindaco sul posto: "Basta con questo schifo!"
13 maggio 2026 11:36
"Lavoro enorme per musei, su sanità e porto non serve scaricabarile", Scuvera: "Eventi sono priorità?"
13 maggio 2026 07:30
"Traffico illecito di rifiuti", chiuse indagini: ventuno davanti al gup per l'udienza preliminare
12 maggio 2026 22:51
"Attacchi a nostra azione, nuovo incontro più politico", Di Stefano: "Iv e Progetto civico? Temi comuni"
12 maggio 2026 21:25
Spari a Borgo Manfria, nonostante ammissioni Cavallo pg non cambia linea: "Confermare condanne ai Pisano"
12 maggio 2026 19:46
Rifiuti, intercettazioni Musto con un responsabile Impianti: trasmessa relazione
12 maggio 2026 17:54
Compensazioni ed eventi, monotematico convocato per martedì prossimo
12 maggio 2026 16:12
Maggioranza, possibile un nuovo vertice con il sindaco: riunione interna per i dem
11 maggio 2026 23:20
Contatti tra i Musto e un responsabile di Impianti, Di Stefano: "Relazione non ancora pervenuta, la solleciterò"
11 maggio 2026 20:03
Inchiesta sulla frana di Niscemi, Conti sentito dai pm della procura
11 maggio 2026 19:35
Inchiesta "Chimera", in appello condanne confermate: pena ridotta all'unica gelese
11 maggio 2026 18:26
Cittadella, tavolo tecnico a Caltaqua: "Prenda in carico la rete fognaria"
11 maggio 2026 16:57
Porto, tavolo insiste su incontro con Autorità: commissione chiederà monotematico
11 maggio 2026 13:19
Porto, Zappietro: "Tardino attacca ruolo del sindaco, risponda a richiesta incontro"
10 maggio 2026 15:51
Ferro e inerti in una vasta area in via Butera, "era discarica abusiva": caso davanti a giudice
09 maggio 2026 21:17
Servizio rifiuti, parere sbarra strada a società Comuni: insostenibile per enti in dissesto
09 maggio 2026 19:45
Di Stefano e Progetto civico Italia aprono dialogo: "Uniamo le anime civiche"
09 maggio 2026 12:46
"Criticità per ex scalo ed ex mercato", verifica cantieri: "Altri rispettano scadenze"
08 maggio 2026 20:41
Agenti aggrediti, minacce all'assessore e il rogo: carcere confermato a due fratelli
08 maggio 2026 19:38
Pulizia e decoro, Fava: "Da Cirignotta appello strumentale, c'è piano preciso"
08 maggio 2026 19:01
Donegani e Cafa': "Diremo no a compensazioni per eventi, non previsto da protocollo"
08 maggio 2026 18:29
Porto, sindaco convoca tavolo: privati chiedono concessione per maxi "Marina Gela"
08 maggio 2026 16:37
Verde incolto e pulizia, Cirignotta: "Situazione allarmante, subito piano di interventi"
08 maggio 2026 15:21
Tomasi: "Feste e festini? Da centrodestra visione distorta, assente su aree archeologiche"
07 maggio 2026 14:00
Costone Borsellino, ministero ammette altri progetti Comune: ok a oltre 5 milioni
07 maggio 2026 13:40
Spaccate, Donegani: "Valutare se dietro possano esserci tentativi di estorsione"
07 maggio 2026 10:06
Per la festa della mamma torna l'iniziativa AIRC "Azalee della Ricerca”
07 maggio 2026 09:15
Inchiesta "The wall", riesame annulla diversi capi di accusa per Caci
07 maggio 2026 07:15
Porto, alta tensione: Tardino "sindaco fa allarmismo", Di Stefano "nega che i 4 milioni sono della città"
06 maggio 2026 20:24
"Compensazioni? Giusto usarle per eventi di livello e con oculatezza", Caci: "Sindaco vuole trasparenza"
06 maggio 2026 19:52
Spari contro un quarantaduenne, Falsaperla si difende: "Ero in via XXIV maggio ma non sapevo dell'arma"
06 maggio 2026 17:52
Discariche controllate isola 32, Regione approva chiusura: andrà avanti fase post-operativa
06 maggio 2026 16:00
Furto in una trattoria del centro storico, ladri entrati nella notte
06 maggio 2026 09:27
Progetto civico Italia arriva in città, Gulizzi aderisce: sabato la presentazione
06 maggio 2026 09:13
Disastro ambientale, in appello ricorso dell'accusa inammissibile per diversi imputati: Corte deciderà su altri
05 maggio 2026 23:05
Compensazioni, maggioranza con il sindaco: monotematico prima della variazione di bilancio
05 maggio 2026 21:35
Morselli: "Incardona elogia il suo stesso operato ma quelle scelte non portarono a nulla"
04 maggio 2026 22:30
Maggioranza a confronto, compensazioni e non solo al centro della riunione con il sindaco
04 maggio 2026 21:13
Aggressione alle forze dell'ordine in via Lipari e le minacce a Di Dio, i Campanaro al riesame
04 maggio 2026 20:09
"Tentammo accordo su compensazioni", Incardona: "Ma da destinare a memoria sbarco e non a eventi"
04 maggio 2026 19:22
Piano per la pulizia e le manutenzioni in città, confronto in municipio: "Procederemo con attività consistenti"
04 maggio 2026 17:55
Incarico in Regione a Casciana, nominato consulente dell'assessorato territorio e ambiente
04 maggio 2026 16:36
Prescrizioni "Argo-Cassiopea", amministrazione chiederà primi interventi: Riserva, "solo politica"
04 maggio 2026 16:15
Compensazioni ed eventi, Cavallo: "Sentiremo l'assessore in commissione"
04 maggio 2026 14:16
"Ancora una volta quadro politico anomalo", Donegani: "Su compensazioni amministrazione sbaglia"
03 maggio 2026 09:19
Compensazioni, dem: "Paradossali lezioni moralità dal centrodestra"
02 maggio 2026 20:39
Caro carburanti, il nuovo taglio accise non convince gli automobilisti
02 maggio 2026 12:39
"Centrodestra condanni gli scandali regionali", civici: "Su eventi pieno rispetto protocollo"
02 maggio 2026 09:59
Castellana, "centrodestra su eventi? Sperperano in Regione e fanno la morale"
02 maggio 2026 09:38
Eventi e compensazioni, Cirignotta: "Servano per il decoro e la pulizia della città"
02 maggio 2026 07:42
Compensazioni Eni per eventi, Cascino: "Gela Nova dice no, si pensi a priorità"
01 maggio 2026 23:23
Atti sessuali con un giovane in chiesa, in aula particolari su una chat: sacerdoti chiamati a testimoniare
30 aprile 2026 23:10
Il ricordo e la memoria di Pio La Torre, Di Cristina: "Esempio di coerenza contro la mafia"
30 aprile 2026 22:37
"Hydra", davanti ai giudici avanzata eccezione di incompetenza territoriale: "Atti a Busto Arsizio"
30 aprile 2026 22:18
"Saranno eventi di alto livello, compensazioni? Nessuno sperpero", Morselli: "Sento la fiducia del sindaco"
30 aprile 2026 21:21
Ampliamento Timpazzo, affidato incarico per progetto di fattibilità: 80 mila euro per finalizzarlo
30 aprile 2026 19:28
Caci fuori dal governo regionale, Costa: "C'è rammarico, faremo il punto ma con Di Stefano non cambia nulla"
30 aprile 2026 18:28
Morì dopo vaccinazione Covid, atti caso Guzzo in commissione parlamentare: l'avvocato Messina in audizione
30 aprile 2026 16:27
Ex Irmes, "ancora oggi non riusciamo ad avere da Inps i nostri soldi"
30 aprile 2026 15:15
Crisi carburanti, Barbagallo alla Camera: "Salvini e il governo ignorano il biojet di Gela e Venezia"
30 aprile 2026 07:30
L'omicidio della madre, assegnato incarico a perito per valutare la pericolosità di Tinnirello
29 aprile 2026 22:55
Rifiuti, ok Srr al bilancio e rinviate nomine organi controllo: differenziata in città ancora in aumento
29 aprile 2026 21:08
Bilancio, dal ministero conferme su iter in corso: "Concessa possibilità assunzioni"
29 aprile 2026 14:32
Controlli nelle scuole di Caltanissetta e Niscemi, sequestrati droga e coltelli
29 aprile 2026 11:44
Royalties per ripristinare le strade, Donegani: "Non c'è il liberi tutti"
29 aprile 2026 10:58
La contesa per la droga e il tentato omicidio, disposta perizia per due coinvolti
27 aprile 2026 23:38
Coltellate davanti a un bar a Caposoprano, riesame non accoglie ricorso: Emmanuello rimane in carcere
27 aprile 2026 18:24
"Argo-Cassiopea", nuovo tavolo sulle prescrizioni: Giudice, "chiarezza su progetti"
27 aprile 2026 17:59
Videosorveglianza con fondi ministeriali, approvato progetto esecutivo per estendere il sistema
25 aprile 2026 07:15
"Mondo opposto 2", altri interrogatori degli arrestati: padre e fratello di Musto non parlano
24 aprile 2026 23:14
Ghelas, l'assemblea e un bilancio che non potrà essere approvato in tempi stretti
24 aprile 2026 21:23
Progetto per una rotatoria stadale nel tratto di Femminamorta, parte iter per arrivare al finanziamento Zes
24 aprile 2026 20:04
Sequino ucciso undici anni fa, i Liardo e Raniolo assolti anche in appello
24 aprile 2026 18:28
Blitz "Mondo opposto 2", diversi indagati non parlano davanti al gip: il gelese Sammartino non risponde
23 aprile 2026 22:07
"Sindaco sta valorizzando Pd, mi piace ciò che fa", Orlando: "Tensioni? Capitano ma la priorità è la città"
23 aprile 2026 21:08
Musto capace di intercedere a Gela, "malato di malavita": intervenne per contesa su piazze di spaccio
22 aprile 2026 22:06
Furti e ricettazione, quattro condanne per i coinvolti nell'indagine "Ladri di biciclette": una sola assoluzione
22 aprile 2026 20:29
Il boss Musto voleva entrare nel settore rifiuti, contattò un responsabile tecnico di Impianti
22 aprile 2026 19:50
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