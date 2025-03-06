Quotidiano di Gela

Rosario Cauchi

Rosario Cauchi

"Mi drogava", donna in aula: accuse a un carabiniere

15 maggio 2026 21:00

Frana Niscemi, esposto in procura dei No Muos: "Fermare anche base militare"

15 maggio 2026 19:55

Piano per il decoro urbano, affidamento a Ghelas per interventi in città

15 maggio 2026 19:30

Mazzarino, servizio rifiuti avanti con Impianti per sei mesi: "In attesa della gara d'appalto"

15 maggio 2026 18:45

Compensazioni e monotematico, opposizione fa il punto: centrodestra lavora a strategia comune

15 maggio 2026 18:15

"Di Stefano progressista? Sia coerente in giunta", Donegani: "Chiesto incontro su compensazioni"

15 maggio 2026 16:27

Scuola "Solito", approvati tutti gli atti: ora la gara per aggiudicare i lavori

15 maggio 2026 14:14

Civici: "Frustrazione FdI, si impegnino su porto e sanità se hanno libertà di farlo"

15 maggio 2026 10:39

Dissesto, primi pagamenti ai creditori del Comune: Osl autorizza somme e versamenti

14 maggio 2026 23:42

Cessione compostaggio, Bancheri "dopo anni chiuso il cerchio": Di Stefano,"impianto con valore enorme"

14 maggio 2026 22:17

Porto, richiesta monotematico pronta per deposito: si andrà in aula per affrontare l'infinito caso

14 maggio 2026 20:58

Conclusa conferenza pianificazione, "esito favorevole" per il progetto di un'area commerciale integrata

14 maggio 2026 19:51

Compostaggio, raggiunta l'intesa per la cessione a Impianti: transazione crediti e 600 mila euro ad Ato

14 maggio 2026 19:04

"Mondo opposto 2", riesame accoglie ricorsi per Ferranti e Tramontana: tornano liberi

14 maggio 2026 18:11

Contesa per l'accesso al mare a Poggio Arena, verifiche da proseguire: "Intanto garantire passaggio"

13 maggio 2026 22:59

"Immobilismo causato da centrodestra? Di Stefano ne ha fatto parte", Grisanti: "M5s non dice no a fondi Eni"

13 maggio 2026 22:11

Di Stefano cerca conferme politiche dagli alleati, vuole compattezza: Pd ribadisce sostegno pieno

13 maggio 2026 21:43

Traffico di droga e armi nell'inchiesta "The wall", accolti patteggiamenti anche per i capi del gruppo

13 maggio 2026 20:07

Srr, slittano nomine organi di controllo: sul tavolo compostaggio e nodi su affidamento servizio

13 maggio 2026 19:13

"Mondo opposto 2", Sammartino torna in libertà: accolto il ricorso difensivo

13 maggio 2026 17:35

M5s: "Ritardi ventennali in città per miopia centrodestra, Di Stefano sta sanando i vuoti"

13 maggio 2026 14:42

Porto, dem formalizzano interrogazione a Schifani e all'assessorato regionale

13 maggio 2026 12:22

Maxi discarica in area industriale, sindaco sul posto: "Basta con questo schifo!"

13 maggio 2026 11:36

"Lavoro enorme per musei, su sanità e porto non serve scaricabarile", Scuvera: "Eventi sono priorità?"

13 maggio 2026 07:30

"Traffico illecito di rifiuti", chiuse indagini: ventuno davanti al gup per l'udienza preliminare

12 maggio 2026 22:51

"Attacchi a nostra azione, nuovo incontro più politico", Di Stefano: "Iv e Progetto civico? Temi comuni"

12 maggio 2026 21:25

Spari a Borgo Manfria, nonostante ammissioni Cavallo pg non cambia linea: "Confermare condanne ai Pisano"

12 maggio 2026 19:46

Rifiuti, intercettazioni Musto con un responsabile Impianti: trasmessa relazione

12 maggio 2026 17:54

Compensazioni ed eventi, monotematico convocato per martedì prossimo

12 maggio 2026 16:12

Maggioranza, possibile un nuovo vertice con il sindaco: riunione interna per i dem

11 maggio 2026 23:20

Contatti tra i Musto e un responsabile di Impianti, Di Stefano: "Relazione non ancora pervenuta, la solleciterò"

11 maggio 2026 20:03

Inchiesta sulla frana di Niscemi, Conti sentito dai pm della procura

11 maggio 2026 19:35

Inchiesta "Chimera", in appello condanne confermate: pena ridotta all'unica gelese

11 maggio 2026 18:26

Cittadella, tavolo tecnico a Caltaqua: "Prenda in carico la rete fognaria"

11 maggio 2026 16:57

Porto, tavolo insiste su incontro con Autorità: commissione chiederà monotematico

11 maggio 2026 13:19

Porto, Zappietro: "Tardino attacca ruolo del sindaco, risponda a richiesta incontro"

10 maggio 2026 15:51

Ferro e inerti in una vasta area in via Butera, "era discarica abusiva": caso davanti a giudice

09 maggio 2026 21:17

Servizio rifiuti, parere sbarra strada a società Comuni: insostenibile per enti in dissesto

09 maggio 2026 19:45

Di Stefano e Progetto civico Italia aprono dialogo: "Uniamo le anime civiche"

09 maggio 2026 12:46

"Criticità per ex scalo ed ex mercato", verifica cantieri: "Altri rispettano scadenze"

08 maggio 2026 20:41

Agenti aggrediti, minacce all'assessore e il rogo: carcere confermato a due fratelli

08 maggio 2026 19:38

Pulizia e decoro, Fava: "Da Cirignotta appello strumentale, c'è piano preciso"

08 maggio 2026 19:01

Donegani e Cafa': "Diremo no a compensazioni per eventi, non previsto da protocollo"

08 maggio 2026 18:29

Porto, sindaco convoca tavolo: privati chiedono concessione per maxi "Marina Gela"

08 maggio 2026 16:37

Verde incolto e pulizia, Cirignotta: "Situazione allarmante, subito piano di interventi"

08 maggio 2026 15:21

Tomasi: "Feste e festini? Da centrodestra visione distorta, assente su aree archeologiche"

07 maggio 2026 14:00

Costone Borsellino, ministero ammette altri progetti Comune: ok a oltre 5 milioni

07 maggio 2026 13:40

Spaccate, Donegani: "Valutare se dietro possano esserci tentativi di estorsione"

07 maggio 2026 10:06

Per la festa della mamma torna l'iniziativa AIRC "Azalee della Ricerca”

07 maggio 2026 09:15

Inchiesta "The wall", riesame annulla diversi capi di accusa per Caci

07 maggio 2026 07:15

Porto, alta tensione: Tardino "sindaco fa allarmismo", Di Stefano "nega che i 4 milioni sono della città"

06 maggio 2026 20:24

"Compensazioni? Giusto usarle per eventi di livello e con oculatezza", Caci: "Sindaco vuole trasparenza"

06 maggio 2026 19:52

Spari contro un quarantaduenne, Falsaperla si difende: "Ero in via XXIV maggio ma non sapevo dell'arma"

06 maggio 2026 17:52

Discariche controllate isola 32, Regione approva chiusura: andrà avanti fase post-operativa

06 maggio 2026 16:00

Furto in una trattoria del centro storico, ladri entrati nella notte

06 maggio 2026 09:27

Progetto civico Italia arriva in città, Gulizzi aderisce: sabato la presentazione

06 maggio 2026 09:13

Disastro ambientale, in appello ricorso dell'accusa inammissibile per diversi imputati: Corte deciderà su altri

05 maggio 2026 23:05

Compensazioni, maggioranza con il sindaco: monotematico prima della variazione di bilancio

05 maggio 2026 21:35

Morselli: "Incardona elogia il suo stesso operato ma quelle scelte non portarono a nulla"

04 maggio 2026 22:30

Maggioranza a confronto, compensazioni e non solo al centro della riunione con il sindaco

04 maggio 2026 21:13

Aggressione alle forze dell'ordine in via Lipari e le minacce a Di Dio, i Campanaro al riesame

04 maggio 2026 20:09

"Tentammo accordo su compensazioni", Incardona: "Ma da destinare a memoria sbarco e non a eventi"

04 maggio 2026 19:22

Piano per la pulizia e le manutenzioni in città, confronto in municipio: "Procederemo con attività consistenti"

04 maggio 2026 17:55

Incarico in Regione a Casciana, nominato consulente dell'assessorato territorio e ambiente

04 maggio 2026 16:36

Prescrizioni "Argo-Cassiopea", amministrazione chiederà primi interventi: Riserva, "solo politica"

04 maggio 2026 16:15

Compensazioni ed eventi, Cavallo: "Sentiremo l'assessore in commissione"

04 maggio 2026 14:16

"Ancora una volta quadro politico anomalo", Donegani: "Su compensazioni amministrazione sbaglia"

03 maggio 2026 09:19

Compensazioni, dem: "Paradossali lezioni moralità dal centrodestra"

02 maggio 2026 20:39

Caro carburanti, il nuovo taglio accise non convince gli automobilisti

02 maggio 2026 12:39

"Centrodestra condanni gli scandali regionali", civici: "Su eventi pieno rispetto protocollo"

02 maggio 2026 09:59

Castellana, "centrodestra su eventi? Sperperano in Regione e fanno la morale"

02 maggio 2026 09:38

Eventi e compensazioni, Cirignotta: "Servano per il decoro e la pulizia della città"

02 maggio 2026 07:42

Compensazioni Eni per eventi, Cascino: "Gela Nova dice no, si pensi a priorità"

01 maggio 2026 23:23

Atti sessuali con un giovane in chiesa, in aula particolari su una chat: sacerdoti chiamati a testimoniare

30 aprile 2026 23:10

Il ricordo e la memoria di Pio La Torre, Di Cristina: "Esempio di coerenza contro la mafia"

30 aprile 2026 22:37

"Hydra", davanti ai giudici avanzata eccezione di incompetenza territoriale: "Atti a Busto Arsizio"

30 aprile 2026 22:18

"Saranno eventi di alto livello, compensazioni? Nessuno sperpero", Morselli: "Sento la fiducia del sindaco"

30 aprile 2026 21:21

Ampliamento Timpazzo, affidato incarico per progetto di fattibilità: 80 mila euro per finalizzarlo

30 aprile 2026 19:28

Caci fuori dal governo regionale, Costa: "C'è rammarico, faremo il punto ma con Di Stefano non cambia nulla"

30 aprile 2026 18:28

Morì dopo vaccinazione Covid, atti caso Guzzo in commissione parlamentare: l'avvocato Messina in audizione

30 aprile 2026 16:27

Ex Irmes, "ancora oggi non riusciamo ad avere da Inps i nostri soldi"

30 aprile 2026 15:15

Crisi carburanti, Barbagallo alla Camera: "Salvini e il governo ignorano il biojet di Gela e Venezia"

30 aprile 2026 07:30

L'omicidio della madre, assegnato incarico a perito per valutare la pericolosità di Tinnirello

29 aprile 2026 22:55

Rifiuti, ok Srr al bilancio e rinviate nomine organi controllo: differenziata in città ancora in aumento

29 aprile 2026 21:08

Bilancio, dal ministero conferme su iter in corso: "Concessa possibilità assunzioni"

29 aprile 2026 14:32

Controlli nelle scuole di Caltanissetta e Niscemi, sequestrati droga e coltelli

29 aprile 2026 11:44

Royalties per ripristinare le strade, Donegani: "Non c'è il liberi tutti"

29 aprile 2026 10:58

La contesa per la droga e il tentato omicidio, disposta perizia per due coinvolti

27 aprile 2026 23:38

Coltellate davanti a un bar a Caposoprano, riesame non accoglie ricorso: Emmanuello rimane in carcere

27 aprile 2026 18:24

"Argo-Cassiopea", nuovo tavolo sulle prescrizioni: Giudice, "chiarezza su progetti"

27 aprile 2026 17:59

Videosorveglianza con fondi ministeriali, approvato progetto esecutivo per estendere il sistema

25 aprile 2026 07:15

"Mondo opposto 2", altri interrogatori degli arrestati: padre e fratello di Musto non parlano

24 aprile 2026 23:14

Ghelas, l'assemblea e un bilancio che non potrà essere approvato in tempi stretti

24 aprile 2026 21:23

Progetto per una rotatoria stadale nel tratto di Femminamorta, parte iter per arrivare al finanziamento Zes

24 aprile 2026 20:04

Sequino ucciso undici anni fa, i Liardo e Raniolo assolti anche in appello

24 aprile 2026 18:28

Blitz "Mondo opposto 2", diversi indagati non parlano davanti al gip: il gelese Sammartino non risponde

23 aprile 2026 22:07

"Sindaco sta valorizzando Pd, mi piace ciò che fa", Orlando: "Tensioni? Capitano ma la priorità è la città"

23 aprile 2026 21:08

Musto capace di intercedere a Gela, "malato di malavita": intervenne per contesa su piazze di spaccio

22 aprile 2026 22:06

Furti e ricettazione, quattro condanne per i coinvolti nell'indagine "Ladri di biciclette": una sola assoluzione

22 aprile 2026 20:29

Il boss Musto voleva entrare nel settore rifiuti, contattò un responsabile tecnico di Impianti

22 aprile 2026 19:50

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