Servizio rifiuti, da cda Srr4 ok al pef: si va in aula consiliare

Ieri, il consiglio d'amministrazione della Srr4 ha dato il via libera necessario. La prossima settimana la trattazione in consiglio

Gela. Come avevamo già riferito, non ci saranno variazioni nel piano economico finanziario del servizio rifiuti che la prossima settimana dovrebbe essere in aula consiliare per la presa d'atto da parte del civico consesso. Diciassette milioni di euro, compresi gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità imposti dalla Corte dei Conti, è l'ammontare complessivo. Ieri, il consiglio d'amministrazione della Srr4 ha dato il via libera necessario. L'atto deve passare in aula consiliare entro fine mese. L'inchiesta sul presunto ciclo illecito a Timpazzo e il cambio obbligato nella governance hanno rallentato il percorso. Sempre ieri, il presidente del civico consesso Paola Giudice ha riunito i capogruppo e a breve dovrebbe essere ufficiale la data della seduta ordinaria d'aula, per trattare anche il pef. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che fa parte del cda della Srr4, sta seguendo in prima persona la procedura. Oltre che con il pef, si procederà con le tariffe tari (altro adempimento obbligatorio). I prossimi mesi, invece, diranno se Palazzo di Città si troverà a dover fronteggiare costi maggiorati per i conferimenti, qualora Timpazzo dovesse raggiungere la soglia massima di rifiuti lavorabili: in questo caso, Gela e gli altri comuni dell'ambito dovrebbero virare verso altri siti con costi decisamente maggiori. Uno scenario che il sindaco Di Stefano, il presidente del cda Srr Gianfilippo Bancheri e gli altri primi cittadini del territorio vogliono sicuramente evitare. Per questa ragione, come abbiamo riportato ieri, hanno ufficialmente scritto al dipartimento regionale acqua e rifiuti, ribadendo l'esigenza, in primis, di bloccare o limitare al massimo i carichi da comuni esterni all'ambito.