Intesa tra "Gela nova" e Pli, linea comune e accordi per supportare progetto condiviso

Intesa nel centrodestra locale

Gela. Ormai distanti dall'esperienza della Dc, gli esponenti di "Gela nova", già ex cuffariani, finalizzano un'intesa ampia con il partito liberale, che sul territorio fa riferimento al segretario nazionale Grazio Trufolo e all'avvocato Giuseppe D'Aleo. Un contesto che rimane di centrodestra. Per "Gela nova", è stato il segretario Vincenzo Cascino a sottoscrivere l'accordo politico. "Un accordo nato su iniziativa e impulso del segretario nazionale del partito liberale italiano, Grazio Trufolo, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei valori liberali sul territorio e promuovere una collaborazione stabile tra il Pli e le migliori realtà civiche locali. L'accordo è stato sottoscritto dall'avvocsto Giuseppe D'Aleo, in rappresentanza del Pli, e dal segretario di "Gela nova", Vincenzo Cascino, a conclusione di un percorso di confronto che ha evidenziato una significativa convergenza sui temi dello sviluppo del territorio, della partecipazione democratica, della crescita economica e della buona amministrazione. Il protocollo sancisce una collaborazione politica e programmatica tra le due organizzazioni, nel pieno rispetto dell'autonomia associativa di "Gela nova", che continuerà a svolgere la propria attività sul territorio mantenendo la propria identità e il proprio radicamento civico. Partito liberale italiano e "Gela nova" si impegnano a promuovere iniziative comuni, momenti di confronto pubblico e attività politiche e culturali finalizzate a valorizzare il ruolo dei cittadini, delle imprese, dei professionisti, dei giovani e delle associazioni nella costruzione del futuro della città". Una convergenza che potrà essere anche elettorale, con liste comuni e il sostegno di "Gela nova", alle regionali, in favore del Pli. "La firma di questo protocollo – dice Trufolo – rappresenta un importante segnale di apertura verso tutte quelle esperienze civiche che condividono i valori della libertà, della responsabilità, del merito e della partecipazione. Il Partito liberale italiano intende rafforzare la propria presenza nei territori attraverso un dialogo costante con le energie migliori delle comunità locali". "Con la firma del protocollo d'intesa si apre dunque una nuova fase di collaborazione politica e civica, fondata sulla condivisione di valori comuni e sulla volontà di contribuire alla crescita economica, sociale e culturale di Gela e della Sicilia. L'accordo costituisce inoltre la base per una presenza comune nelle future sfide elettorali, con l'obiettivo di offrire ai cittadini una proposta politica credibile, radicata nel territorio e ispirata ai principi del liberalismo democratico", fanno sapere Cascino e D'Aleo.