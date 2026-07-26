Nella sua autofficina vetture non in regola, "erano in area privata": annullati venti verbali

Scattarono venti verbali di infrazione imposti al titolare dell'autofficina in solido con i proprietari dei veicoli

Niscemi. Una lunga serie di verbali d'infrazione, tutti imposti al titolare di un'autofficina di Niscemi e ai suoi clienti. Un totale di venti multe, per circa cinquantamila euro complessivi. Sono state annullate dal giudice di pace di Gela, al quale si sono rivolti, per competenza, gli avvocati Luigi Cinquerrui ed Evelyn Callari, in rappresentanza del titolare dell'autofficina e dei clienti. Gli accertamenti erano stati condotti dagli agenti di polizia del commissariato di Niscemi e da quelli della stradale di Gela. Sulla base delle verifiche, in uno spazio nei pressi dell'autofficina, erano state parcheggiate numerose autovetture, appena riparate o in corso di riparazione o anche danneggiate (il titolare dell'autofficina svolge servizio di carroattrezzi). Molte erano prive di regolare copertura assicurativa e di revisione periodica. Scattarono venti verbali di infrazione imposti al titolare dell'autofficina in solido con i proprietari dei veicoli, dato che stando agli accertamenti le vetture erano collocate in area pubblica, per il transito. Le difese, portando a testimoniare anche tecnici del Comune di Niscemi, hanno invece dimostrato che l'area era adibita solo all'autofficina, quindi privata. Il giudice di pace, accogliendo la linea difensiva, ha annullato i verbali d'infrazione e le susseguenti misure, compresi i sequestri amministrativi delle auto.