Gela a supporto dell'aeroporto di Comiso, mandato al sindaco per la firma del protocollo

Il protocollo, pubblicato così come la delibera di giunta, prevede, tra gli altri punti, l'istituzione di un tavolo permanente con tutti gli enti coinvolti

Gela. L'amministrazione comunale punta sullo sviluppo dell'aeroporto di Comiso e delle strutture di collegamento annesse. Questa mattina, la giunta ha dato mandato al sindaco Terenziano Di Stefano di sottoscrivere un protocollo finalizzato proprio a far sì che il Comune di Gela sia parte attiva nelle dinamiche di sviluppo dello scalo aereo comisano, considerata ormai struttura alla quale fare riferimento, anche per la vicinanza. Il protocollo definirà i rapporti tra l'ente gelese, il Comune di Comiso e il Libero Consorzio di Ragusa. È un atto, portato in giunta dallo stesso Di Stefano, che non comporta oneri economici. Il protocollo, pubblicato così come la delibera di giunta, prevede, tra gli altri punti, l'istituzione di un tavolo permanente con tutti gli enti coinvolti e le associazioni che hanno seguito l'evoluzione dei rapporti istituzionali tra Gela, Comiso e il Libero Consorzio ragusano. Un passo in più per avere l'aeroporto di Comiso come punto prioritario e asse tra più territori. Di recente, il governo regionale ha "apprezzato" il provvedimento per il passaggio dell'asse stradale ex Asi all'Anas e in consiglio arriverà una mozione, con primo firmatario il dem Giuseppe Fava, finalizzata a dare priorità, nel progetto infinito della Gela-Siracusa, alle infrastrutture di collegamento proprio con l'aeroporto di Comiso. L'intesa, secondo sindaco e giunta, diventa strategica allo scopo di rilanciare il vicino scalo aeroportuale e implementarlo.