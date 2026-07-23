Servizio rifiuti, temperature estreme: cambiano gli orari di raccolta

Le attività di raccolta saranno effettuate fino alle ore 12:30 e riprenderanno a partire dalle ore 16:00

Gela. In considerazione delle elevate temperature e delle condizioni di particolare stress termico che interessano il territorio, il Sindaco del Comune di Gela comunica che le attività di raccolta dei rifiuti saranno organizzate secondo una rimodulazione degli orari di lavoro. Le attività di raccolta saranno effettuate fino alle ore 12:30 e riprenderanno a partire dalle ore 16:00, con sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata, caratterizzate dalle temperature più elevate. La disposizione sarà valida fino al 31 agosto 2026, salvo ulteriori provvedimenti. Si invitano, pertanto, tutte le attività commerciali, gli esercizi pubblici e le utenze interessate a conferire i rifiuti a partire dalle ore 16:00, evitando di depositarli anticipatamente nelle ore più calde della giornata. Particolare attenzione viene rivolta alle zone del Lungomare e del Centro Storico, dove è importante evitare la presenza di rifiuti esposti prima dell’orario stabilito, al fine di garantire il decoro urbano, la tutela della salute pubblica e una corretta gestione del servizio. L’amministrazione comunale confida nella collaborazione di cittadini, commercianti e operatori economici, invitando tutti al rigoroso rispetto degli orari di conferimento. La rimodulazione degli orari si rende necessaria per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori impegnati quotidianamente nelle attività di raccolta dei rifiuti, in considerazione delle condizioni climatiche particolarmente gravose.