Soldi e monili in oro, bloccata truffa del "finto carabiniere": arrestato giovane gelese

Sono stati i componenti del nucleo familiare ennese che ha ricevuto la chiamata iniziale, insospettiti, a informare le forze dell'ordine che hanno subito provveduto a fermare il ventunenne gelese, ora sottoposto a obbligo di dimora

Gela. A bloccarlo sono stati gli investigatori ennesi. Per un giovane gelese, il ventunenne Gabriele Giannone, è stato imposto l'obbligo di dimora proprio a Gela. A Enna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si era recato per finalizzare una delle tante truffe ormai ribattezzate “del finto carabiniere”. Alcuni complici, secondo gli inquirenti, avevano contattato una famiglia ennese, fingendo che documenti a loro riferibili erano stati ritrovati in seguito a una presunta rapina in gioielleria. Così, venivano invitati, non appena fosse arrivato alla porta un “carabiniere” da loro inviato, a consegnare monili in oro e poco meno di cinquemila euro, per presunte verifiche da effettuare. Il giovane gelese, che pare operasse insieme a possibili complici, è stato bloccato proprio nei pressi dell'abitazione della famiglia da colpire. I presunti complici non sono stati ancora individuati. Sono stati i componenti del nucleo familiare che ha ricevuto la chiamata iniziale, insospettiti, a informare le forze dell'ordine che hanno subito provveduto a fermare il ventunenne gelese. Difeso dall'avvocato Rocco Cutini, in giornata, si è presentato davanti al giudice del tribunale di Enna per l'udienza direttissima. La procura ha avanzato richiesta per gli arresti domiciliari. La difesa invece ha fatto emergere ulteriori esigenze soprattutto circa la presenza del ventunenne a Gela, da dove, in seguito all'obbligo di dimora, non potrà allontanarsi. Gli investigatori non escludono che il gruppo che ha preparato la truffa a Enna, poi sventata, possa essere dietro ad altre vicende analoghe. Le indagini sono in corso.