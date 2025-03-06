Rosario Cauchi

"Con Di Stefano per un progetto del fare", Lupo: "Mpa si è attivato per incontro ministeriale su bilancio"
14 maggio 2026 07:15
"Critiche eventi? Forse temono successo per amministrazione", Salinitro: "Dare continuità"
12 maggio 2026 10:04
Compensazioni e polemiche, monotematico la prossima settimana in attesa dell'ufficialità
11 maggio 2026 09:09
Ferì il cugino sparando in via Neri, per Raniolo ricorso in Cassazione
10 maggio 2026 18:47
Eventi, FdI fa la satira: Di Stefano, "pensino a caso Cefpas e non a denigrare"
09 maggio 2026 18:35
"Critiche sulle compensazioni? Solo strumentali", Giorrannello: "Trasparenza è la linea giusta"
09 maggio 2026 17:43
Scippi e furti in città, tre dal gup: furono ricostruite diverse azioni
08 maggio 2026 22:50
Porto, scontro istituzionale: dem con il sindaco, due interrogazioni sul caso in Regione e al ministero
08 maggio 2026 07:15
Sono ancora pericolosi, "nutrono astio verso magistrati": Cassazione stoppa colloquio tra fratelli Emmanuello
07 maggio 2026 23:06
Accusati di sfruttare le loro compagne per farle prostituire a Carrubbazza: una condanna e quattro assoluzioni
07 maggio 2026 21:51
Di Stefano: "Siragusa e Fasulo non mi sostennero ma conta capacità, in Srr professionista di fiducia"
07 maggio 2026 20:48
"Ianus", in primo grado 35 condanne: colpo di scena in appello, annullata sentenza e atti al gup
07 maggio 2026 18:18
"Di Stefano e De Luca modelli di buon governo", Bellina: "Pronti ad appoggiare sindaco anche per la continuità"
07 maggio 2026 17:08
Per cessione compostaggio altre verifiche, Balbo: "Più controlli su Impianti e management"
06 maggio 2026 14:30
"Attenzione su interessi criminali nei rifiuti", Lorefice: "Più controllo gestionale dei Comuni su management"
05 maggio 2026 20:10
Greco, "su compensazioni da Morselli parole fuori luogo": Incardona, "iniziative sbarco bocciate da progressisti"
05 maggio 2026 18:25
Ex Irmes, "ritardi da Inps anche per la cassa integrazione": operai verso sit-in di protesta
05 maggio 2026 17:41
Rapina per i gioielli, i Di Noto davanti al giudice: rimangono in carcere
05 maggio 2026 17:19
Ghelas, Odv a Fasulo: ex sindaco nominato per tre anni
05 maggio 2026 16:00
"Troppe azioni criminali, tanti minori coinvolti", Ventura: "In città comitato ordine e sicurezza"
05 maggio 2026 15:20
Compensazioni per gli eventi, depositata richiesta monotematico: firmano anche PeR e Iv
05 maggio 2026 14:00
Impatto tra due auto all'incrocio tra via Bevilacqua e via Perugia
03 maggio 2026 20:08
"Su compensazioni nulla da nascondere", Di Stefano: "C'è chi vuole città isolata"
03 maggio 2026 19:53
Compensazioni, Cafa': "Prima valutare rispetto protocollo"
03 maggio 2026 18:23
Compensazioni, Dc all'amministrazione: "Attivi tavolo permanente"
03 maggio 2026 14:53
"Compensazioni? Sindaco attacca centrodestra ma ce l'ha in maggioranza", Pellegrino: "Cosa c'entra questione morale?"
03 maggio 2026 14:20
Inchiesta "Fenus", prestiti a usura e intimidazioni per chi non pagava: chiuse indagini
02 maggio 2026 21:45
Ampliamento Timpazzo, Giudice: "Va contro piano risanamento, presenterò esposto in procura"
02 maggio 2026 20:15
Ghelas, Di Stefano: "Su fondi pensione non escludo azioni giudiziarie contro ex manager"
02 maggio 2026 18:44
Verde incolto e aree da ripristinare, vertice operativo in municipio: piano per interventi
02 maggio 2026 16:24
Compensazioni Eni per eventi, centrodestra chiede monotematico urgente: "Serve trasparenza"
02 maggio 2026 14:33
Danneggiò auto dell'ex e della compagna per sette volte: minacce e stalking, donna patteggia
02 maggio 2026 13:46
Dissesto, nominato esperto esterno per Osl: darà supporto su massa passiva da 65 milioni
01 maggio 2026 22:12
Compensazioni Eni per eventi, via libera giunta: variazione bilancio da 400 mila euro
01 maggio 2026 18:38
Gestiva giro droga e soldi falsi con le chat, ora lavora e ha cambiato vita: ok affidamento
01 maggio 2026 17:10
Niente governo regionale per Caci: l'assessore Mpa rimane fuori dalle scelte di Schifani
29 aprile 2026 19:21
Ghelas, tempi più lunghi per il bilancio: assemblea dice sì a proroga
29 aprile 2026 18:15
Porto, Alario: "Troppi silenzi, non è più tempo di passerelle neanche del presidente dell'Autorità"
29 aprile 2026 09:49
Eni aumenta quote investimenti per bioraffinerie di Gela e Venezia: "Nel 2030 due milioni tonnellate Saf"
28 aprile 2026 23:25
Ministrante accusato di abusi sessuali in chiesa su una minore, difesa in appello: "Non li ha commessi"
28 aprile 2026 22:36
Strade da ripristinare, Corte Conti apre all'uso dei fondi royalties:"Non ci sono divieti espressi"
28 aprile 2026 21:09
Emergenza lago Biviere, "si prosciugherà entro l'estate": "Da cinque anni non arriva acqua dal Dirillo"
28 aprile 2026 19:03
Accusati di estorsione per aver imposto condizioni di lavoro in violazione dei contratti, due esercenti assolti
28 aprile 2026 17:50
Ghelas, governance e bilancio: Filcams ha chiesto incontro, "serve quadro chiaro"
28 aprile 2026 15:46
Loculi e i fondi per le aree esterne di Macchitella lab, approvate le due variazioni di bilancio
27 aprile 2026 20:46
"A contare è lavoro per la città e non gli assessorati", Di Stefano: "Su questione morale non si transige"
27 aprile 2026 16:01
Dighe, ancora acqua ai minimi e sta per arrivare l'estate: dati sempre preoccupanti
27 aprile 2026 07:15
"Solito", completati gli atti per la gara: "Trasmessi per procedere"
26 aprile 2026 11:00
Mafia e rifiuti, i Musto parlarono ancora con il responsabile Impianti: "Ci vogliono amicizie..."
25 aprile 2026 20:49
Spari a Mignechi, cadde accusa tentato omicidio: parte appello, sarà visionato un video
25 aprile 2026 19:04
Bilancio, ministero ha risposto a Di Stefano: incontro la prossima settimana per accelerare
25 aprile 2026 17:45
Ghelas, collegio sindacale boccia l'interpretazione sul mandato di Siragusa: "E' contraddittoria"
25 aprile 2026 16:22
Irti, "non escludo un'adesione a Gela Nova ma per ora sono nella Dc"
24 aprile 2026 12:15
Centrodestra locale ancora senza una via unica, Cascino: "Con Gela Nova civici ma distanti dal sindaco"
24 aprile 2026 11:00
Inchiesta royalties, assolti ex sindaci, assessori e professionisti: a giudizio Depetro
23 aprile 2026 18:00
Contatti con il boss che puntava ai rifiuti, Impianti: "Certi della rettitudine dei nostri dipendenti"
23 aprile 2026 16:19
Coltellate durante una serata in un lido, dopo patteggiamento Pisano lascia i domiciliari
23 aprile 2026 15:15
Musto e il contatto con responsabile Impianti, sindaco: "Chiederò relazione, serve legalità"
23 aprile 2026 12:03
Crisi internazionale carburanti, Di Stefano al governo: "Gela diventi hub biojet, c'è know-how"
23 aprile 2026 11:51
I niscemesi volevano contatti con i calabresi per la droga: tutti i nomi
22 aprile 2026 13:11
Minacce di morte all'assessore Di Dio, in carcere uno dei fratelli Campanaro
21 aprile 2026 19:15
"Sinapsi", Comune ha acquistato l'area ex Asi: ora i dieci milioni dalle compensazioni
21 aprile 2026 18:33
Inchiesta "The wall", riesame annulla uno dei capi di accusa per Grillo
21 aprile 2026 17:46
Suoli insaturi raffineria, Comune rilascia nuova autorizzazione per bonifica
21 aprile 2026 17:12
Bilancio, trasmessi gli atti integrativi: verso incontro ministeriale del sindaco
21 aprile 2026 16:41
Auto date alle fiamme, uno dei proprietari sentito in aula: incertezza su identità incendiario
20 aprile 2026 07:45
Porto insabbiato, Autorità non risponde: comitato, "pronti a chiedere intervento prefetto"
19 aprile 2026 15:18
Schianto all'ex Asi, morì Bevelacqua: parte udienza preliminare per omicidio stradale
18 aprile 2026 21:37
Civici sempre più progressisti, incontri e contatti per l'alternativa: "In città modello non cambia"
18 aprile 2026 20:46
Un'altra morte in ospedale, sessantenne deceduto: familiari hanno presentato denuncia
18 aprile 2026 18:30
Prg, Morgana: "Stiamo aggiornando norme tecniche e vogliamo completare piani attuativi"
18 aprile 2026 17:16
Macchitella Lab, progetto universitario: "Attendiamo ok per corso in professioni sanitarie"
18 aprile 2026 15:30
Ghelas, Ugl: "Non diventi caso politico, lasciare fuori i lavoratori da queste vicende"
18 aprile 2026 10:24
Tentò una rapina in un'attività commerciale a Caposoprano, conclusa messa alla prova per un minore
18 aprile 2026 08:30
"Su temi per la città avviare incontri tra alleati", D'Arma: "Scelta politica del sindaco chiara e non innaturale"
18 aprile 2026 06:30
Uccise la madre nella loro abitazione, nuova valutazione sulla pericolosità di Tinnirello
17 aprile 2026 21:19
Pudm, piano trasmesso alla struttura regionale dell'ambiente per valutarlo
17 aprile 2026 20:11
Accelerata per nuovo manager Ghelas, Siragusa: "Non entro nel merito, lavoro a bilancio"
16 aprile 2026 16:45
Devono pagare i passi carrabili nelle strade franate, Cuvato: "Sospendere tutto da subito"
16 aprile 2026 14:35
Centrale termodinamica a Roccazzelle, progetto prosegue: iter per gli espropri
15 aprile 2026 21:43
Violenza in via Lipari, agenti aggrediti: misure confermate per gli arrestati
14 aprile 2026 17:22
Casa comunità cantiere infinito, Lorefice: "Inaccettabile e in chirurgia solo due medici su dodici"
14 aprile 2026 16:43
Aggressione agenti in via Lipari, arrestati: "Ci scusiamo, tensioni con altri residenti"
14 aprile 2026 14:45
Donegani a Di Paola: "In città si apra tavolo centrosinistra, sia perno per l'alleanza d'area"
13 aprile 2026 09:25
Progetto non è a rischio, confronto Di Stefano-Di Paola: avanti su più fronti
12 aprile 2026 20:50
Agenti aggrediti, uno degli arrestati trasferito in carcere: l'altro ai domiciliari
11 aprile 2026 21:18
Bilancio, verifiche tecniche: Di Stefano, "poi andremo al ministero, non possiamo più aspettare"
11 aprile 2026 20:06
"Al sindaco diciamo di riaprire una vertenza sanità", Donegani: "Candidature? Prima i temi e la città"
10 aprile 2026 19:08
Assunzioni a Timpazzo, pubblicate le graduatorie: settantasette a tempo indeterminato
10 aprile 2026 15:30
Mussomeli, nella roccaforte di FdI i deluchiani nel progetto di Nigrelli e Catania
10 aprile 2026 14:40
Rete fognaria Manfria, al via le prime attività per i cantieri nella frazione balneare
09 aprile 2026 21:59
Rifiuti, Donegani: "Pef e Tari troppo alti, si usino le royalties per ridurre"
09 aprile 2026 20:25
Caci, "io nel governo regionale? La possibilità è alta ma in politica non si sa mai"
09 aprile 2026 20:13
In appello condanna a otto anni per due legali, riconosciuta accusa di estorsione
09 aprile 2026 19:00
Dalla Dc a un'esperienza civica, prende forma "Gela nova"
09 aprile 2026 17:59
Rifiuti, amministrazione insiste su ecotassa dalla Regione: sei milioni per il servizio
09 aprile 2026 16:54
Relitto "Gela II", "tre anni per completare le attività": "Si farà tutto a Bosco Littorio"
09 aprile 2026 16:04
Frana Niscemi, Ciciliano al comitato: "Fondi a breve e monitoraggio fino al 2027"
09 aprile 2026 14:00
"L'amministrazione dei selfie vive nell'isola felice", Grisanti: "Per gli eventi non si usino le compensazioni"
08 aprile 2026 11:20
Accusato di violenza sessuale su una giovane, nuovo testimone in aula: versioni discordanti
06 aprile 2026 20:41
Archivio