Quotidiano di Gela

Rosario Cauchi

Rosario Cauchi

"Con Di Stefano per un progetto del fare", Lupo: "Mpa si è attivato per incontro ministeriale su bilancio"

14 maggio 2026 07:15

"Critiche eventi? Forse temono successo per amministrazione", Salinitro: "Dare continuità"

12 maggio 2026 10:04

Compensazioni e polemiche, monotematico la prossima settimana in attesa dell'ufficialità

11 maggio 2026 09:09

Ferì il cugino sparando in via Neri, per Raniolo ricorso in Cassazione

10 maggio 2026 18:47

Eventi, FdI fa la satira: Di Stefano, "pensino a caso Cefpas e non a denigrare"

09 maggio 2026 18:35

"Critiche sulle compensazioni? Solo strumentali", Giorrannello: "Trasparenza è la linea giusta"

09 maggio 2026 17:43

Scippi e furti in città, tre dal gup: furono ricostruite diverse azioni

08 maggio 2026 22:50

Porto, scontro istituzionale: dem con il sindaco, due interrogazioni sul caso in Regione e al ministero

08 maggio 2026 07:15

Sono ancora pericolosi, "nutrono astio verso magistrati": Cassazione stoppa colloquio tra fratelli Emmanuello

07 maggio 2026 23:06

Accusati di sfruttare le loro compagne per farle prostituire a Carrubbazza: una condanna e quattro assoluzioni

07 maggio 2026 21:51

Di Stefano: "Siragusa e Fasulo non mi sostennero ma conta capacità, in Srr professionista di fiducia"

07 maggio 2026 20:48

"Ianus", in primo grado 35 condanne: colpo di scena in appello, annullata sentenza e atti al gup

07 maggio 2026 18:18

"Di Stefano e De Luca modelli di buon governo", Bellina: "Pronti ad appoggiare sindaco anche per la continuità"

07 maggio 2026 17:08

Per cessione compostaggio altre verifiche, Balbo: "Più controlli su Impianti e management"

06 maggio 2026 14:30

"Attenzione su interessi criminali nei rifiuti", Lorefice: "Più controllo gestionale dei Comuni su management"

05 maggio 2026 20:10

Greco, "su compensazioni da Morselli parole fuori luogo": Incardona, "iniziative sbarco bocciate da progressisti"

05 maggio 2026 18:25

Ex Irmes, "ritardi da Inps anche per la cassa integrazione": operai verso sit-in di protesta

05 maggio 2026 17:41

Rapina per i gioielli, i Di Noto davanti al giudice: rimangono in carcere

05 maggio 2026 17:19

Ghelas, Odv a Fasulo: ex sindaco nominato per tre anni

05 maggio 2026 16:00

"Troppe azioni criminali, tanti minori coinvolti", Ventura: "In città comitato ordine e sicurezza"

05 maggio 2026 15:20

Compensazioni per gli eventi, depositata richiesta monotematico: firmano anche PeR e Iv

05 maggio 2026 14:00

Impatto tra due auto all'incrocio tra via Bevilacqua e via Perugia

03 maggio 2026 20:08

"Su compensazioni nulla da nascondere", Di Stefano: "C'è chi vuole città isolata"

03 maggio 2026 19:53

Compensazioni, Cafa': "Prima valutare rispetto protocollo"

03 maggio 2026 18:23

Compensazioni, Dc all'amministrazione: "Attivi tavolo permanente"

03 maggio 2026 14:53

"Compensazioni? Sindaco attacca centrodestra ma ce l'ha in maggioranza", Pellegrino: "Cosa c'entra questione morale?"

03 maggio 2026 14:20

Inchiesta "Fenus", prestiti a usura e intimidazioni per chi non pagava: chiuse indagini

02 maggio 2026 21:45

Ampliamento Timpazzo, Giudice: "Va contro piano risanamento, presenterò esposto in procura"

02 maggio 2026 20:15

Ghelas, Di Stefano: "Su fondi pensione non escludo azioni giudiziarie contro ex manager"

02 maggio 2026 18:44

Verde incolto e aree da ripristinare, vertice operativo in municipio: piano per interventi

02 maggio 2026 16:24

Compensazioni Eni per eventi, centrodestra chiede monotematico urgente: "Serve trasparenza"

02 maggio 2026 14:33

Danneggiò auto dell'ex e della compagna per sette volte: minacce e stalking, donna patteggia

02 maggio 2026 13:46

Dissesto, nominato esperto esterno per Osl: darà supporto su massa passiva da 65 milioni

01 maggio 2026 22:12

Compensazioni Eni per eventi, via libera giunta: variazione bilancio da 400 mila euro

01 maggio 2026 18:38

Gestiva giro droga e soldi falsi con le chat, ora lavora e ha cambiato vita: ok affidamento

01 maggio 2026 17:10

Niente governo regionale per Caci: l'assessore Mpa rimane fuori dalle scelte di Schifani

29 aprile 2026 19:21

Ghelas, tempi più lunghi per il bilancio: assemblea dice sì a proroga

29 aprile 2026 18:15

Porto, Alario: "Troppi silenzi, non è più tempo di passerelle neanche del presidente dell'Autorità"

29 aprile 2026 09:49

Eni aumenta quote investimenti per bioraffinerie di Gela e Venezia: "Nel 2030 due milioni tonnellate Saf"

28 aprile 2026 23:25

Ministrante accusato di abusi sessuali in chiesa su una minore, difesa in appello: "Non li ha commessi"

28 aprile 2026 22:36

Strade da ripristinare, Corte Conti apre all'uso dei fondi royalties:"Non ci sono divieti espressi"

28 aprile 2026 21:09

Emergenza lago Biviere, "si prosciugherà entro l'estate": "Da cinque anni non arriva acqua dal Dirillo"

28 aprile 2026 19:03

Accusati di estorsione per aver imposto condizioni di lavoro in violazione dei contratti, due esercenti assolti

28 aprile 2026 17:50

Ghelas, governance e bilancio: Filcams ha chiesto incontro, "serve quadro chiaro"

28 aprile 2026 15:46

Loculi e i fondi per le aree esterne di Macchitella lab, approvate le due variazioni di bilancio

27 aprile 2026 20:46

"A contare è lavoro per la città e non gli assessorati", Di Stefano: "Su questione morale non si transige"

27 aprile 2026 16:01

Dighe, ancora acqua ai minimi e sta per arrivare l'estate: dati sempre preoccupanti

27 aprile 2026 07:15

"Solito", completati gli atti per la gara: "Trasmessi per procedere"

26 aprile 2026 11:00

Mafia e rifiuti, i Musto parlarono ancora con il responsabile Impianti: "Ci vogliono amicizie..."

25 aprile 2026 20:49

Spari a Mignechi, cadde accusa tentato omicidio: parte appello, sarà visionato un video

25 aprile 2026 19:04

Bilancio, ministero ha risposto a Di Stefano: incontro la prossima settimana per accelerare

25 aprile 2026 17:45

Ghelas, collegio sindacale boccia l'interpretazione sul mandato di Siragusa: "E' contraddittoria"

25 aprile 2026 16:22

Irti, "non escludo un'adesione a Gela Nova ma per ora sono nella Dc"

24 aprile 2026 12:15

Centrodestra locale ancora senza una via unica, Cascino: "Con Gela Nova civici ma distanti dal sindaco"

24 aprile 2026 11:00

Inchiesta royalties, assolti ex sindaci, assessori e professionisti: a giudizio Depetro

23 aprile 2026 18:00

Contatti con il boss che puntava ai rifiuti, Impianti: "Certi della rettitudine dei nostri dipendenti"

23 aprile 2026 16:19

Coltellate durante una serata in un lido, dopo patteggiamento Pisano lascia i domiciliari

23 aprile 2026 15:15

Musto e il contatto con responsabile Impianti, sindaco: "Chiederò relazione, serve legalità"

23 aprile 2026 12:03

Crisi internazionale carburanti, Di Stefano al governo: "Gela diventi hub biojet, c'è know-how"

23 aprile 2026 11:51

I niscemesi volevano contatti con i calabresi per la droga: tutti i nomi

22 aprile 2026 13:11

Minacce di morte all'assessore Di Dio, in carcere uno dei fratelli Campanaro

21 aprile 2026 19:15

"Sinapsi", Comune ha acquistato l'area ex Asi: ora i dieci milioni dalle compensazioni

21 aprile 2026 18:33

Inchiesta "The wall", riesame annulla uno dei capi di accusa per Grillo

21 aprile 2026 17:46

Suoli insaturi raffineria, Comune rilascia nuova autorizzazione per bonifica

21 aprile 2026 17:12

Bilancio, trasmessi gli atti integrativi: verso incontro ministeriale del sindaco

21 aprile 2026 16:41

Auto date alle fiamme, uno dei proprietari sentito in aula: incertezza su identità incendiario

20 aprile 2026 07:45

Porto insabbiato, Autorità non risponde: comitato, "pronti a chiedere intervento prefetto"

19 aprile 2026 15:18

Schianto all'ex Asi, morì Bevelacqua: parte udienza preliminare per omicidio stradale

18 aprile 2026 21:37

Civici sempre più progressisti, incontri e contatti per l'alternativa: "In città modello non cambia"

18 aprile 2026 20:46

Un'altra morte in ospedale, sessantenne deceduto: familiari hanno presentato denuncia

18 aprile 2026 18:30

Prg, Morgana: "Stiamo aggiornando norme tecniche e vogliamo completare piani attuativi"

18 aprile 2026 17:16

Macchitella Lab, progetto universitario: "Attendiamo ok per corso in professioni sanitarie"

18 aprile 2026 15:30

Ghelas, Ugl: "Non diventi caso politico, lasciare fuori i lavoratori da queste vicende"

18 aprile 2026 10:24

Tentò una rapina in un'attività commerciale a Caposoprano, conclusa messa alla prova per un minore

18 aprile 2026 08:30

"Su temi per la città avviare incontri tra alleati", D'Arma: "Scelta politica del sindaco chiara e non innaturale"

18 aprile 2026 06:30

Uccise la madre nella loro abitazione, nuova valutazione sulla pericolosità di Tinnirello

17 aprile 2026 21:19

Pudm, piano trasmesso alla struttura regionale dell'ambiente per valutarlo

17 aprile 2026 20:11

Accelerata per nuovo manager Ghelas, Siragusa: "Non entro nel merito, lavoro a bilancio"

16 aprile 2026 16:45

Devono pagare i passi carrabili nelle strade franate, Cuvato: "Sospendere tutto da subito"

16 aprile 2026 14:35

Centrale termodinamica a Roccazzelle, progetto prosegue: iter per gli espropri

15 aprile 2026 21:43

Violenza in via Lipari, agenti aggrediti: misure confermate per gli arrestati

14 aprile 2026 17:22

Casa comunità cantiere infinito, Lorefice: "Inaccettabile e in chirurgia solo due medici su dodici"

14 aprile 2026 16:43

Aggressione agenti in via Lipari, arrestati: "Ci scusiamo, tensioni con altri residenti"

14 aprile 2026 14:45

Donegani a Di Paola: "In città si apra tavolo centrosinistra, sia perno per l'alleanza d'area"

13 aprile 2026 09:25

Progetto non è a rischio, confronto Di Stefano-Di Paola: avanti su più fronti

12 aprile 2026 20:50

Agenti aggrediti, uno degli arrestati trasferito in carcere: l'altro ai domiciliari

11 aprile 2026 21:18

Bilancio, verifiche tecniche: Di Stefano, "poi andremo al ministero, non possiamo più aspettare"

11 aprile 2026 20:06

"Al sindaco diciamo di riaprire una vertenza sanità", Donegani: "Candidature? Prima i temi e la città"

10 aprile 2026 19:08

Assunzioni a Timpazzo, pubblicate le graduatorie: settantasette a tempo indeterminato

10 aprile 2026 15:30

Mussomeli, nella roccaforte di FdI i deluchiani nel progetto di Nigrelli e Catania

10 aprile 2026 14:40

Rete fognaria Manfria, al via le prime attività per i cantieri nella frazione balneare

09 aprile 2026 21:59

Rifiuti, Donegani: "Pef e Tari troppo alti, si usino le royalties per ridurre"

09 aprile 2026 20:25

Caci, "io nel governo regionale? La possibilità è alta ma in politica non si sa mai"

09 aprile 2026 20:13

In appello condanna a otto anni per due legali, riconosciuta accusa di estorsione

09 aprile 2026 19:00

Dalla Dc a un'esperienza civica, prende forma "Gela nova"

09 aprile 2026 17:59

Rifiuti, amministrazione insiste su ecotassa dalla Regione: sei milioni per il servizio

09 aprile 2026 16:54

Relitto "Gela II", "tre anni per completare le attività": "Si farà tutto a Bosco Littorio"

09 aprile 2026 16:04

Frana Niscemi, Ciciliano al comitato: "Fondi a breve e monitoraggio fino al 2027"

09 aprile 2026 14:00

"L'amministrazione dei selfie vive nell'isola felice", Grisanti: "Per gli eventi non si usino le compensazioni"

08 aprile 2026 11:20

Accusato di violenza sessuale su una giovane, nuovo testimone in aula: versioni discordanti

06 aprile 2026 20:41

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