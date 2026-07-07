Timpazzo, ufficiale la convocazione di monotematico: in aula lunedì prossimo

Come abbiamo già riferito, è lungo l'elenco dei convocati

Gela. È stata diramata la convocazione ufficiale della seduta monotematica del consiglio comunale, tutta concentrata sulla vicenda Timpazzo. Il presidente Paola Giudice ha indetto il dibattito pubblico per lunedì prossimo, 13 luglio, dalle ore 10. Come abbiamo già riferito, è lungo l'elenco dei convocati: dai ministri competenti al presidente della Regione e ancora il commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta, il prefetto, la procura e i sindaci della Srr. L'iniziativa, partita dal gruppo consiliare di "Una Buona Idea", punta a fare luce sulla condizione attuale del sistema rifiuti locale, sulla base dell'inchiesta che ha azzerato gli ex vertici manageriali e tecnici di Impianti Srr (società che gestisce Timpazzo), accusati di traffico illecito di rifiuti e danni ambientali. La richiesta di monotematico è stata sottoscritta dalla maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano e da una parte dell'opposizione.