Vertenza sanità, Pd lavora a interrogazione al ministro Schillaci: all'Ars convocazione Caruso-Di Stefano

Il progetto del nuovo nosocomio a Ponte Olivo per i democratici è ancora a rischio, visto lo spostamento dei fondi deciso dal governo Schifani

Gela. Il primo parziale passo mosso dal governo regionale che per la prossima settimana ha convocato i vertici dell'Asp di Caltanissetta, sulla scorta delle rivendicazioni poste dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla sua amministrazione, non è certamente sufficiente, almeno a detta del primo cittadino e delle forze che lo sostengono. Il sindaco ha già spiegato che fino a quando non ci saranno risultati concreti, sul potenziamento del “Vittorio Emanuele” e sul progetto del nuovo nosocomio, il presidio non verrà rimosso. I dem, a loro volta, hanno preso contatti con i loro riferimenti nazionali che stanno lavorando a un'interrogazione da sottoporre al ministro della salute Orazio Schillaci. Allo stesso tempo, gli esponenti del Pd, che fanno parte della commissione salute dell'Ars, chiederanno ufficialmente la convocazione sia dell'assessore regionale Marcello Caruso sia del sindaco Terenziano Di Stefano, così da avere un riscontro sulle effettive disfunzioni dell'attuale sistema sanitario locale e su ciò che concerne il progetto del nuovo nosocomio a Ponte Olivo, che i democratici ritengono sia ancora a rischio, visto lo spostamento dei fondi deciso dal governo Schifani.