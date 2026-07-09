Investì e uccise un pedone in provincia di Catania, esercente gelese patteggia

Il trentanovenne, nel piccolo centro della provincia etnea, gestisce un'attività commerciale

Gela. Due anni fa, a Mazzarrone, in provincia di Catania, investì e uccise un pedone, che si trovava su un tratto di strada lungo il quale stava transitando alla guida della propria autovettura. Un gelese trentanovenne, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato la pena a due anni (con sospensione condizionale). Il difensore di fiducia, l'avvocato Rosario Prudenti, ha ottenuto l'assenso della procura di Caltagirone e il gup del tribunale calatino ha confermato con la propria decisione. Il trentanovenne, nel piccolo centro della provincia etnea, gestisce un'attività commerciale. Stando alla dinamica di quanto accaduto nel marzo di due anni fa, non si sarebbe accorto della presenza del pedone che intanto attraversava fuori dalle strisce pedonali. Aspetti che il difensore ha voluto rimarcare. A seguito dell'impatto, il pedone finì contro il parabrezza della vettura dell'imputato, riportando ferite che si rivelarono poi fatali.