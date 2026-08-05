La gelese Martina Cirignotta entra nella Polizia di Stato: il giuramento a Piacenza

Questa mattina ha prestato giuramento alla Scuola di Polizia di Piacenza

La gelese Martina Cirignotta è entrata ufficialmente a far parte della Polizia di Stato. Questa mattina ha prestato giuramento alla Scuola di Polizia di Piacenza, al termine del 233° corso allievi agenti.

Diplomata in Ragioneria, Martina ha inseguito fin da bambina il sogno di indossare la divisa, con il desiderio di mettere il proprio impegno al servizio degli altri.

Grande l'emozione dei genitori, Giacomo Cirignotta e Rosaria Pappalardo, orgogliosi del traguardo raggiunto dalla figlia.

Nella foto Martina Cirignotta con i genitori Giacomo Cirignotta e Rosaria Pappalardo e le sorelle Erika e Zaira.