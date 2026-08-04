Ladri ancora in azione in centro storico, presa di nuovo di mira la trattoria "San Giovanni"
La trattoria “San Giovanni”, in pieno centro storico, è stata ancora oggetto di un'azione messa a segno dai ladri, nella notte
A cura di Redazione
04 agosto 2026 10:44
Gela. E' stata presa nuovamente di mira, dopo le “spaccate” degli scorsi mesi. La trattoria “San Giovanni”, in pieno centro storico, è stata ancora oggetto di un'azione messa a segno dai ladri, nella notte. Da quanto emerge, questa volta, riuscendo a entrare nell'attività, chi ha agito ha puntato a vini pregiati, portandoli via. E' stato il titolare ad accorgersi di quanto accaduto. Per l'attività, i danni sarebbero ingenti.