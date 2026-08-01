Dopo quarantacinque anni ancora insieme le studentesse del corso C dell'istituto magistrale

Si sono ritrovate a 45 anni dalla maturità

Gela. Il tempo si è fermato, almeno per le ex studentesse del corso C dell'istituto magistrale "Dante Alighieri". Si sono ritrovate a 45 anni dalla maturità. Tanta la voglia e la gioia di rivedersi per rivivere insieme un pezzo della loro storia di vita, vissuta tra i banchi di scuola. Fra ricordi e risate, il passato, anche solo per una sera, è diventato presente e il cuore rimane da diciottenni. Erano presenti Maria Concetta Grasso, Filippa Raniolo, Grazia Faraci, Adriana Turco, Giovanna Aliotta, Linda Trubia, Ina Condello, Concetta Pollicino, Lidia Sciascia, Francesca Tabone, Francesca Tilaro. Con la classe, in videocollegamento, la professoressa Maria Santoro, fedele compagna di viaggio di quegli anni indimenticabili.