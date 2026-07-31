Via Delle Sorbe, area allestita per il mercatino: "Non arrivano richieste, invitiamo ambulanti a usarla"

L'amministrazione comunale ha allestito l'area per fornire un servizio ai tanti residenti, stabili o solo vacanzieri, della zona, per un mercatino rionale

Gela. Via Delle Sorbe, a Roccazzelle, già da diverse settimane è pronta ad ospitare gli ambulanti. L'amministrazione comunale ha allestito l'area per fornire un servizio ai tanti residenti, stabili o solo vacanzieri, della zona, per un mercatino rionale. Nessun ambulante, a oggi, ha però presentato richiesta al suap. “Sarebbe importante per tutta la comunità di Manfria e Roccazzelle – dicono l'assessore Filippo Franzone e il consigliere comunale dem Antonio Cuvato che hanno lavorato al progetto – avere ambulanti che possano svolgere la loro attività per un numero di presenti, in questo periodo nelle aree balneari, sicuramente elevato. Ci rivolgiamo a tutti gli ambulanti che vogliano un posto dove svolgere la loro attività di vendita al pubblico. Quella di via Delle Sorbe è un'area che è stata interamente ripulita e adeguata, anche per andare incontro alle richieste, legittime, dei residenti”.