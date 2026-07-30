Rottamazione quinquies approvata, in aula supporto di maggioranza e opposizione

È stata approvata all'unanimità dai consiglieri presenti, di maggioranza e opposizione

Gela. La rottamazione quinquies, che permetterà ai contribuenti non in regola con il pagamento dei tributi locali di "sanare" le proprie posizioni, è stata approvata all'unanimità dai consiglieri presenti, di maggioranza e opposizione. Il provvedimento, come ha indicato il sindaco Terenziano Di Stefano nel suo intervento, "è del consiglio comunale". Una soglia totale, quanto alla sorte capitale, che può raggiungere i trenta milioni di euro, che l'ente comunale deve comunque destinare all'organismo straordinario di liquidazione, per il pagamento delle pendenze fino al 2021. "Arrivare a recuperare una quota consistente - ha sottolineato il sindaco - veramente ci potrà consentire di chiudere il dissesto in tempi brevi". Il dirigente Mariella Bonfirraro ha ricordato i contenuti tecnici dei pareri rilasciati dagli organi di controllo, mettendo in luce anche aspetti che non sempre potrebbero sposarsi con il recupero celere dei crediti. Certamente, i contribuenti che aderiranno potranno mettersi in regola, senza interessi e mora.