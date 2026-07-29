Giovane aggredita in spiaggia, un uomo sarebbe fuggito

Non si escluderebbe un tentativo di violenza sessuale

Gela. I fatti non sono ancora del tutto chiari ma negli scorsi giorni una giovane, di nazionalità cingalese, pare in visita in città, sarebbe stata aggredita da un uomo, in un tratto di spiaggia sul lungomare. Non si escluderebbe un tentativo di violenza sessuale. Quanto stava avvenendo, in ore serali, sarebbe stato notato da una coppia, presente in quello stesso punto, che ha prestato i primi soccorsi alla giovane, ospitata in città da una famiglia locale. Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia che hanno raccolto i primi racconti della ragazza, che ha segnalato quanto accaduto. Ci sarebbero indagini in corso.