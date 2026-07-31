Lungomare, sindaco ribadisce "pieno rispetto misure sicurezza": Iaglietti critico

La vicenda del palco sul lungomare

Gela. Il palco sul lungomare, per un evento previsto in serata, rispetta tutti i parametri. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha concluso ulteriori verfiche. “A seguito di alcune segnalazioni e delle preoccupazioni espresse da cittadini in merito alla viabilità e al transito sul lungomare durante l’evento in programma questa sera, l’amministrazione desidera rassicurare la cittadinanza. Nel corso del pomeriggio è stato effettuato un ulteriore sopralluogo tecnico, che si aggiunge alle verifiche già previste e svolte nell’ambito del piano di safety&security predisposto per la manifestazione. L’obiettivo è stato quello di verificare, ancora una volta, la piena fruibilità dei percorsi e garantire il passaggio dei mezzi di emergenza in entrambe le direzioni.Durante il sopralluogo sono transitati regolarmente sia un mezzo dei vigili del fuoco sia un’ambulanza, confermando la piena accessibilità delle aree interessate e l’efficacia delle misure adottate.Tutte le precauzioni necessarie sono state quindi messe in campo per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti e a tutela della pubblica incolumità”, dice il primo cittadino. Nel corso della giornata, erano state sollevate critiche, già escluse dall'assessore Simone Morgana. Secondo l'esponente FdI Diego Iaglietti, è invece “l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che sembra improvvisare invece di programmare.L’assessore rassicura i cittadini dichiarando che esiste un piano di sicurezza trasmesso alle autorità. Bene. Ma un piano di sicurezza non può limitarsi a essere un documento: deve garantire concretamente la sicurezza e la funzionalità della città. La domanda è semplice: come si concilia l’occupazione dell’intera carreggiata del lungomare Federico II con il ruolo strategico che questa arteria riveste per la viabilità cittadina e con il fatto che viene comunemente indicata anche come una delle vie di collegamento utilizzate in relazione all’area industriale? Dalle immagini diffuse appare che il palco occupi l’intera carreggiata. Se ciò comporta limitazioni o la chiusura della circolazione, è doveroso spiegare ai cittadini quali siano le motivazioni, quali percorsi alternativi siano stati predisposti e come sia stata valutata la gestione di eventuali situazioni di emergenza. La sicurezza non si garantisce dicendo che esiste un piano. La sicurezza si dimostra con scelte organizzative che riducono al minimo i disagi, tutelano la viabilità e assicurano il corretto equilibrio tra lo svolgimento degli eventi e le esigenze della città”.