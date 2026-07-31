Lungomare, "palco blocca via di fuga": Morgana, "c'è piano di sicurezza trasmesso alle autorità"

Il palco temporaneo sul lungomare

Gela. Un palco allestito da questa mattina su un tratto del lungomare Federico II di Svevia è considerato "un pericolo soprattutto perché blocca una via di fuga". Così dice Emanuele Amato dell'associazione "Amici della terra", che contesta la decisione dell'amministrazione, che ha autorizzato il palco per un evento previsto in serata. "C'è un regolare piano di sicurezza trasmesso a tutte le autorità, che prevede viabilità alternativa e vie di fuga - sottolinea l'assessore Simone Morgana - il palco verrà già smontato in nottata e da domani mattina la viabilità sarà ripristinata. Capiamo che possano esserci disagi ma oggi ho monitorato per ore la zona e non risultano criticità particolari".