Quotidiano di Gela

Lungomare, "palco blocca via di fuga": Morgana, "c'è piano di sicurezza trasmesso alle autorità"

Il palco temporaneo sul lungomare

A cura di Redazione Redazione
31 luglio 2026 14:12
Lungomare, "palco blocca via di fuga": Morgana, "c'è piano di sicurezza trasmesso alle autorità" -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Un palco allestito da questa mattina su un tratto del lungomare Federico II di Svevia è considerato "un pericolo soprattutto perché blocca una via di fuga". Così dice Emanuele Amato dell'associazione "Amici della terra", che contesta la decisione dell'amministrazione, che ha autorizzato il palco per un evento previsto in serata. "C'è un regolare piano di sicurezza trasmesso a tutte le autorità, che prevede viabilità alternativa e vie di fuga - sottolinea l'assessore Simone Morgana - il palco verrà già smontato in nottata e da domani mattina la viabilità sarà ripristinata. Capiamo che possano esserci disagi ma oggi ho monitorato per ore la zona e non risultano criticità particolari".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela