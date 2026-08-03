Paziente deceduto al "Vittorio Emanuele", aperta indagine: disposti accertamenti tecnici

Per i familiari, non sono da escludere eventuali responsabilità mediche

Gela. Negli scorsi giorni, con l'indagine avviata dalla procura, sono stati disposti accertamenti tecnici. Approfondimenti investigativi, infatti, sono in corso rispetto alla morte di un sessantenne, che qualche mese fa ha perso la vita all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Per i familiari, non sono da escludere eventuali responsabilità mediche. Per questa ragione, hanno segnalato la vicenda. Sarebbero attualmente due gli indagati, entrambi medici. Le condizioni del paziente sarebbero progressivamente peggiorate, fino al decesso. E' stato nominato un esperto, che si occuperà degli accertamenti, anche rispetto al corpo del paziente, così da risalire alla dinamica di quanto accaduto e alla possibile causa della morte. Le attività andranno avanti mentre appunto l'indagine è in corso, coordinata dai pm della procura.