"Punita" per aver frequentato l'ex di una coetanea: sedicenne picchiata, accuse a due minori

La sedicenne sarebbe stata prima bloccata e poi colpita più volte, con calci e schiaffi

Gela. Una presunta ritorsione a danno di una minorenne, appena sedicenne, che intanto pare frequentasse l'ex fidanzato di una sua coetanea. Proprio per questa ragione, la sedicenne, secondo i pm della procura minorile di Caltanissetta, sarebbe stata aggredita da due coetanee l'ex fidanzata del ragazzo e un'amica. La sedicenne sarebbe stata prima bloccata e poi colpita più volte, con calci e schiaffi, per gli inquirenti allo scopo di punirla per la frequentazione con l'ex fidanzato di una delle due giovani, adesso finite al centro dell'attività investigativa. Nei loro confronti, era già stato emesso il decreto con richiesta di rinvio a giudizio, avanzato dalla procura minorile. Sarà il giudice a valutare le loro posizioni: sono accusate di lesioni personali. Le due minori sono rappresentate dagli avvocati Rosario Prudenti e Claudio Di Benedetto.