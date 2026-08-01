Una pecora morta ritrovata in mare

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i militari della capitaneria di porto

Gela. Una pecora morta, ritrovata su un tratto della costa locale. Il rinvenimento è stato effettuato dagli agenti della polizia locale (ispettori capo Sapio e Greco) insieme ai militari della capitaneria di porto. La pecora era a Femmina morta. Dagli accertamenti condotti, sulla base del codice che era nella carcassa, l'ovino dovrebbe provenire dalla Spagna.