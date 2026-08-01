Quotidiano di Gela

Una pecora morta ritrovata in mare

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i militari della capitaneria di porto

A cura di Redazione Redazione
01 agosto 2026 19:29
Una pecora morta ritrovata in mare -
Gela
Cronaca
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Gela. Una pecora morta, ritrovata su un tratto della costa locale. Il rinvenimento è stato effettuato dagli agenti della polizia locale (ispettori capo Sapio e Greco) insieme ai militari della capitaneria di porto. La pecora era a Femmina morta. Dagli accertamenti condotti, sulla base del codice che era nella carcassa, l'ovino dovrebbe provenire dalla Spagna.

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