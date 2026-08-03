Riesi, un uomo e una donna gravemente feriti: partite indagine, si cerca chi ha agito

I carabinieri di Gela hanno avviato indagini

Riesi. Un uomo di 58 anni e una donna quarantenne sono stati gravemente feriti a Riesi. Sono stati raggiunti da colpi da arma da fuoco e hanno anche riportato ferite da taglio. Lui è stato trasferito d'urgenza a Catania mentre lei è al “Sant'Elia” di Caltanissetta. I carabinieri di Gela hanno avviato indagini e sono alla ricerca di chi ha agito, pare un'unica persona. La vicenda sarebbe da collegare a contesti strettamente privati. Viene esclusa qualsiasi ipotesi legata alla criminalità organizzata.