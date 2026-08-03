Quotidiano di Gela

Riesi, un uomo e una donna gravemente feriti: partite indagine, si cerca chi ha agito

I carabinieri di Gela hanno avviato indagini

A cura di Redazione Redazione
03 agosto 2026 14:57
Riesi, un uomo e una donna gravemente feriti: partite indagine, si cerca chi ha agito -
Gela
Riesi
Cronaca
Condividi

Riesi. Un uomo di 58 anni e una donna quarantenne sono stati gravemente feriti a Riesi. Sono stati raggiunti da colpi da arma da fuoco e hanno anche riportato ferite da taglio. Lui è stato trasferito d'urgenza a Catania mentre lei è al “Sant'Elia” di Caltanissetta. I carabinieri di Gela hanno avviato indagini e sono alla ricerca di chi ha agito, pare un'unica persona. La vicenda sarebbe da collegare a contesti strettamente privati. Viene esclusa qualsiasi ipotesi legata alla criminalità organizzata.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela