Furto alla trattoria "San Giovanni", danni per cinquemila euro: attività ancora nel mirino dei ladri

Hanno forzato il garage e preso quello che c'era di maggior valore

Gela. Un danno economico di non meno di cinquemila euro. Come abbiamo riferito, i ladri hanno colpito ancora la trattoria "San Giovanni" in pieno centro storico. Hanno puntato direttamente a un vano che il titolare usa come rimessa e magazzino per la merce. Hanno portato via vini pregiati, elettrodomestici e un'affettatrice. Hanno forzato il garage e preso quello che c'era di maggior valore. Una mazzata notevole per l'attività di Nino Briffi, negli scorsi mesi oggetto anche di "spaccate".